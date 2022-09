Meta congeló las contrataciones de nuevo personal

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, señaló a sus empleados el jueves que la compañía está congelando las contrataciones en toda la empresa y advirtió que es probable que se produzcan más reducciones.

Zuckerberg previamente había advertido sobre un «período intenso», que podría durar hasta dos años con caídas en el crecimiento y los ingresos de la empresa.

Caída en los ingresos condiciona las contrataciones en Meta

En concordancia con un reporte de Bloomberg, comentarios realizados durante una llamada interna muestran cómo Meta está respondiendo a una disminución en sus ingresos que se vio condicionada por los cambios introducidos por Apple en su política publicitaria con respecto al seguimiento de anuncios y por la desaceleración de la economía global, que ha sido un factor transversal de desestabilización para la industria. Bajo este contexto, el precio de las acciones de Meta cayó a más de la mitad del valor con el que comenzaron este año.

Recapitulando antecedentes sobre este caso, en mayo, el CEO de Meta informó sobre un congelamiento de contrataciones que afectaría a ciertos segmentos de Meta, señalando que no podía hacer promesas sobre posibles despidos. Pasado un poco de tiempo, ya a finales de junio, su discurso adquirió otro tenor. En una sesión de preguntas y respuestas reportada por The Verge, comentó: «Siendo realistas, probablemente haya un montón de personas en la empresa que no deberían estar aquí… Y parte de mi esperanza es aumentar las expectativas y tener metas más agresivas, y simplemente subir un poco la temperatura, es que creo que algunos de ustedes podrían decir que este lugar no es para ustedes. Y esa autoselección está bien para mí”.

Dave Arnold, portavoz de Meta, declinó la emisión de nuevos comentarios sobre esta medida de la empresa. No obstante, hizo referencia a otras declaraciones de Zuckerberg emitidas en la misma instancia: “Nuestro plan es reducir constantemente el crecimiento de la plantilla durante el próximo año. Muchos equipos se van a reducir para que podamos cambiar la energía a otras áreas”.

Para enfrentar este panorama, Meta decidió poner en marcha planes radicales de reorganización de sus equipos, poniendo fin a una era de acelerado crecimiento con esta primera reducción de su plantilla de personal. Sin ir muy lejos, desde la fundación de Facebook en 2004, la compañía no había enfrentado una crisis presupuestaria de estas magnitudes, que han llegado a instalar en el discurso de Zuckerberg que Meta será una empresa más pequeña a partir del próximo año.