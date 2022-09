EZVIZ CP4, la mirilla digital, con timbre incluido, que envía alertas cuando alguien merodea nuestra puerta

He estado unas semanas usando la EZVIZ CP4 en casa, una mirilla digital que está compuesta de una cámara, con luz visible e infrarrojo, y un visor digital en la parte interior, todo conectado a una app desde donde puedo ver quién hay al otro lado de mi puerta de forma remota, con opción incluso de establecer una videollamada con dicha persona.

Se trata de una gran solución para aumentar la seguridad y la comodidad, ya que podemos hablar con un entregador cuando estamos de vacaciones, por ejemplo, dando instrucciones de entrega cuando no hay nadie en casa.

La mirilla digital, que puede encontrarse en amazon por 169 euros, es bastante fácil de usar y de instalar. Os lo comento en este vídeo:

Ventajas de la EZVIZ CP4

El producto me ha convencido, es realmente útil y práctico, y os dejo los motivos por los que pienso así:

– Tiene una batería de 4600mAh que permite olvidarse de la carga durante varias semanas, incluso meses, dependiendo de cómo tengáis configurado el sistema de notificación. Si solo lo pongo en «activación cuando alguien merodea mi puerta durante 10 segundos», seguramente llegaría al año.

– La pantalla es buena, 4,3 pulgadas, en color, con un ángulo de 166 grados, de forma que se ve prácticamente todo el lateral, no solo la frente.

– La sensibilidad, al ponerla en modo alto, llega a más de 10 metros. Es útil para casas, igual no tanto para un portal, pero es bueno saber que puede llegar a ese punto.

– Es modo de luz visible y modo infrarrojo se puede activar de forma automática, para que el gadget lo cambie en función de la luz ambiental existente.

– Tiene un timbre incluido, que puede iluminarse o no, para que la gente lo use en lugar del tradicional. Al usarlo, se puede establecer la videollamada con el móvil.

– Los vídeos no ocupan mucho, ya que usa compresión H 265

– Permite grabar en la nube con suscripción, o con tarjeta microSD de hasta 256 GB para no tener que pagar nada extra.

– La calidad del vídeo es muy buena.

– La configuración es extremadamente flexible, de forma que puedo decidir no grabar nada y usarlo solo como mirilla digital, o grabar solo cuando realmente hay alguien que está haciendo algo en mi puerta, olvidando así a los vecinos que están entrando en sus respectivas puertas.

– Puedo pedirle a mi Amazon Echo Show que muestre quién está al otro lado de mi puerta, basta con decir «Alexa, muestra el vídeo de puerta». Muy práctico cuando estoy cocinando, con las manos en la masa.

Cosas mejorables en la EZVIZ CP4

Nada es perfecto, y esta mirilla digital no es la excepción. Aquí están los puntos en los que podría mejorar el tema:

– El precio es algo elevado. 169 euros es un precio alto, aunque hay que tener en cuenta que es la suma de una cámara más un visor, no solo de la «cámara de seguridad».

– El manual de instalación es prácticamente inexistente, por lo que hay que seguir la intuición. En la primera parte del vídeo tenéis los detalles precisamente para cubrir ese punto.

Es una buena opción para casas o porterías que no tengan portero, aunque igual no es necesario en las que ya hay varios sistemas de seguridad en todo el edificio, ya que los vecinos que verás en los vídeos serán los vecinos de siempre, y puede no gustarles que sean grabados cada vez que entren o salgan de casa.