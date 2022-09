TikTok prohibirá la recaudación de fondos para campañas políticas

TikTok está realizando algunos cambios en su plataforma como previa a las próximas elecciones de Estados Unidos.

Si bien los usuarios serán libres de seguir debatiendo temas políticos, no podrán usar la plataforma para obtener ganancias para sus campañas políticas.

TikTok prohíbe a los partidos políticos monetizar en la plataforma

TikTok no permite ningún tipo de publicidad política, tanto en los que se refiere a anuncios como a contenido de marca. Sin embargo, quiere aclarar aún más sus directrices en relación a funciones de monetización relacionadas con temas políticos.

Tal como menciona el equipo de TikTok, las cuentas de políticos, partidos políticos o entidades administradas por el gobierno, no podrán usarse para conseguir dinero para sus campañas. Y para ello, TikTok aplicará una serie de medidas.

Por un lado, este tipo de cuentas no contarán con funciones de monetización. Es decir, no tendrán acceso a funciones que ofrece TikTok para que la audiencia apoye a los creadores, como las propinas, regalos, etc.

Estos cambios, junto con nuestra actual prohibición de la publicidad política, implican que las cuentas pertenecientes a gobiernos, políticos y partidos políticos no podrán dar o recibir dinero a través de las funciones de monetización de TikTok, ni gastar dinero en la promoción de sus contenidos.

Y por otro lado, tampoco se podrán usar estas cuentas para la recaudación de fondos para campañas políticas, tanto de forma directa como indirecta.

Es decir, no podrán publicar vídeos desde estas cuentas solicitando donaciones o fomentando la participación económica para sus campañas. Y tampoco podrán usar las publicaciones de TikTok para redirigir a los usuarios a una página web de donaciones.

Un detalle que aclara el equipo de TikTok es que la restricción para tener acceso a la publicidad de la plataforma por parte de cuentas gubernamentales no se aplica a campañas relacionadas con la salud y la seguridad pública.