Instagram te protegerá de los desnudos en el chat

Instagram está probando una nueva opción para proteger a los usuarios de imágenes de desnudos no deseados en el chat.

Es una nueva dinámica que el usuario tendrá que activar para los mensajes directos tengan esta protección extra, que les evitará visualizar imágenes explícitas.

Instagram bloqueará las imágenes con desnudos en los mensajes directos

En el chat de Instagram solemos conversar con nuestros contactos, amigos o personas conocidas. Sin embargo, también aceptamos las solicitudes de chats de otros usuarios, ya sea por trabajo, preguntar sobre productos, ampliar nuestro círculo de contactos, etc.

Pero rápidamente las buenas intenciones se suelen convertir en una fuente de spam, ligues no deseados o fotografías de desnudos. Si bien Instagram permite bloquear a los usuarios, en este caso quiere dar una protección extra para evitar que los usuarios se expongan a imágenes de desnudos no deseados en el chat.

Esta función aún no está activa, pero podemos ver de qué se trata en la captura de pantalla que comparte Alessandro Paluzzi en su cuenta de Twitter. No será una opción que estará de forma predeterminada sino que será necesario activarla para contar con esta protección extra.

En ese caso, la tecnología de Instagram detectará cuando un contenido que se envía en el chat contiene desnudos, y bloqueará la visualización. Así que veremos una imagen difuminada con la advertencia de que se trata de una imagen que contiene desnudez

Por otro lado, Instagram también mostrará un botón para que el usuario quite el bloqueo si desea ver el contenido. Un detalle que se aclara en la descripción de la función es que Instagram no tendrá acceso a las fotografías, ya que el proceso de detección se realiza en el dispositivo y no se envían las imágenes a sus servidores.

Instagram no ha dado comentarios sobre esta función, así que aún no sabemos cuándo se implementará en la app.