Cyrusher XF690, unboxing, montaje y primeras impresiones

Cyrusher es un fabricante de bicicletas eléctricas que se reconoce rápidamente. Solo tenemos que echar un vistazo al tamaño de las ruedas para saber de qué fabricante estamos hablando.

Hace unos días recibí, después de solo tres días de espera, la impresionante Cyrusher XF690, la bicicleta plegable de 1000W que tiene cinco niveles de asistencia, autonomía de más de 80 km y un diseño que enamora.

En este primer vídeo que he hecho os muestro el montaje, lo que viene en la caja y en qué condiciones llega. Tardé unos 50 minutos en montarla, aunque reconozco que podría hacerse en bastante menos.

Disponible por 1799 euros en cyrusher.es, cuenta con una batería de 48V 12.8Ah, un Shimano de 27 velocidades, suspensión delantera y trasera (muy útil cuando vamos por la montaña), acelerador de giro (perfecto cuando estamos parados en una pendiente y queremos arrancar sin muchos problemas)… Los detalles de sus características y de su rendimiento en diferentes terrenos los describiré en futuros vídeos.

Como veis en éste, en la caja viene también un conjunto de herramientas de ensamblaje (llaves allen y llave inglesa), junto a la bomba, cargador, batería y guardabarros, incluidos en el precio.

Por cierto, como ha llegado desde Praga (donde tienen distribuidor en Europa), no hay que pagar impuestos de aduanas, aunque el fabricante sea de Estados Unidos.

Primeras impresiones

De momento solo he hecho unos 10 kilómetros con ella, aún no la he subido a la montaña ni he frenado bajando a altas velocidades, solo he paseado por la ciudad, capturando miradas de todos los que se impresionan con las ruedas de una Cyrusher, con asistencia máxima de 2 al subir por alguna que otra pendiente.

En estos paseos se nota que, aunque el peso de la bicicleta sea de 38 kg, y el mío de 90, el diseño y la potencia es suficiente como para hacer que todo recorrido sea un paseo agradable cuando así lo necesitemos.