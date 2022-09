Oppo Find X5 vs Oppo Reno 8, comparando la cámara de día y de noche

Una cosa es ver las especificaciones de los móviles «en papel», y otra es salir a la calle y comenzar a hacer pruebas con la cámara. Los móviles Oppo son excelentes en lo que se refiere a cámara, y hay dos modelos con precios semejantes que tienen una cámara muy parecida, el Find X5 y el Reno 8.

En este vídeo os muestro los resultados de un día de pruebas con ambos móviles, haciendo las mismas fotos en las mismas condiciones:

No he usado el sistema que tienen para rastrear un objeto en movimiento, ni el Live HDR de vídeo, características que pueden verse en las especificaciones, para ello podéis analizar las páginas aquí y aquí, lo que he hecho es sacar el móvil y hacer fotos y grabar vídeos, lo que suele hacer el 99,99% de la población con sus móviles, sin aprovechar el modo Pro ni estar más de 30 segundos buscando cuál es la mejor configuración.

Es cierto que cada cámara puede aprovecharse bastante si comenzamos a jugar con tiempos de exposición, modos HDR, AI activada y demás, pero cuando estamos por la calle, o en una cena con los amigos, y queremos hacer una foto, lo que hacemos es ponerlo todo en modo auto y dejar que el móvil haga su magia. Esas son las fotos que podéis ver en el vídeo.

Conclusión

Después de probar ambos móviles, que tienen una diferencia de 100 euros en su precio (449 para el x5 y 549 para el reno 8), y teniendo en cuenta que es mejor el procesador del reno 8, puede concluir que en foto diurna no hay mucha diferencia, pero sí la hay en estabilización de vídeo y en foto nocturna. Las farolas molestan menos en el reno 8, capaz de capturar más luz en menos tiempo.

Aún así, la foto nocturna del X5 es excelente si lo comparamos con otros de gama media, por lo que si esos 100 euros representan una gran diferencia para tu bolsillo, el X5 sigue siendo una excelente opción.