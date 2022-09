Cosas que seguro que no sabías que se pueden hacer en la PlayStation 5

Bien sea que cuentes con una PS5 desde que se lanzó a finales de 2020, o que la hayas adquirido recientemente, siempre hay cosas que no llegamos a conocer de las consolas o dispositivos que utilizamos, y la PlayStation 5 no es para nada la excepción.

En base a esto, pensamos en comparte esta vez una lista de cosas que seguro no sabías que se pueden hacer en la PS5, así que dicho esto vamos con los datos.

Cambia el soporte

Por si no le has utilizado aún, la PS5 cuenta con un soporte desmontable que puedes encontrarle en su parte inferior o suelto en su respectiva caja. Con esta pieza, podrás mantener segura a la consola en posición vertical en vez de tenerla recostada en horizontal, ya que después de todo, siempre es bastante grande y ocupa espacio demás de esta manera. No es complicado realizar este cambio y puedes encontrar rápidos tutoriales en internet para lograrlo.

Personaliza los colores y diseños de tu consola

Las placas laterales de la PS5 se pueden retirar sin mucho problema, y con esto es posible personalizar visualmente tu consola consiguiendo nuevas placas de colores y diseños distintos, que vamos, se verá más bonita y a tu estilo. En la página web oficial de PlayStation, actualmente se muestran 6 modelos de cubiertas diferentes, los cuales van de diseños unicolores hasta una nueva de camuflaje gris.

También puedes recurrir a comprar cubiertas hechas por terceros, solo verifica que sean vendedores confiables y que las placas se ajusten correctamente a tu consola.

Usa tu mando DualShock 4 para jugar títulos de PS4 compatibles con versiones anteriores

Sabemos que los DualShock 4 (mandos de la PS4) no se pueden utilizar para jugar dentro de la PS5, en teoría. Eso es cierto, dichos mandos no son compatibles con esta nueva consola para disfrutar de los títulos que desees, no obstante, sí hay una forma en la que puedes usarlos.

Básicamente, puedes aprovechar tu DualShock 4 para jugar títulos de PS4 compatibles con versiones anteriores, así que aprovecha el jugar en modos cooperativos en tus juegos favoritos de PS4 con amigos y familiares.

Realiza streaming de juegos de PS4 usando la función de Remote Play

Si bien puedes descargar tus videojuegos de PS4 en tu PS5 mediante la PlayStation Store, esto conllevará a que gastes espacio valioso de tu nueva consola en títulos que ya tienes en la otra.

Por ello, si deseas transmitir títulos de PS4 en PS5 sin estarte preocupando por el espacio en el disco duro, puedes aprovechar la función de Remote Play. Para hacer el procedimiento correctamente, tendrás que hacer lo siguiente:

– En tu PS5, dirígete a Configuración.

– Accede a Sistema y luego en Uso a distancia.

– Ubica la pestaña de Habilitar reproducción remota y luego pulsa en X para activarle.

– Ahora en tu PS4 (la cual debe estar conectada a la misma red Wi-Fi que la PS5), desde Inicio abre la aplicación de Remote Play.

– Pulsa Buscar su PS5 o Conectarse a PS5-xxx.

Aprovecha la función de Actividades

Una herramienta que puede ser de mucha utilidad para todos, es la de Actividades y ya te explicaremos por qué. Con esta, puedes dar el salto a modos de juego específicos y así acceder a secciones instantáneamente, como el cargar una misión en especial o conseguir trofeos rápidamente.

Para ello solo deberás pulsar el botón de PS en tu mando DualSense y listo, en la parte inferior de la pantalla se mostrarán diversas tarjetas con niveles individuales, multijugador y algunas cosas más del juego que estés empleando.

Aprovecha el Game Boost para mejorar los juegos de PS4

Por último pero no por ello menos importante, está este dato interesante que seguramente te llamará la atención. La función de Game Boost tiene como propósito el remasterizar cualquier juego de PS4 compatible con versiones anteriores, esto con el claro objetivo de mejorar las gráficas y que el título se vea mucho más impresionante en tu PS5.

Aunque esto del Game Boost se activa de manera automática, sí tendrás que asegurarte que tanto el juego como la consola tengan descargadas las últimas actualizaciones para que esto funcione.