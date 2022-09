Así puedes sincronizar tu Apple Watch con un móvil Android

Muchas veces se puede llegar a pensar que ciertos aparatos de una marca no pueden ser sincronizados más que otros dispositivos de la misma compañía. Cuando se habla de este tema, surge de inmediato el nombre de Apple y la nula compatibilidad de sus productos con otros que sean de diferente ecosistema.

Yéndonos por el Apple Watch en esta ocasión, déjanos comentarte que aunque oficialmente este no puede ser sincronizado con un móvil Android, sí que hay una opción para lograrlo de manera efectiva y completamente funcional.

Por supuesto, debes de tener en cuenta desde un comienzo que estos relojes de Apple, al ser compatibles únicamente con los iPhone, no se podrán exprimir al máximo en otros móviles que no sean estos. Que vamos, que algunas aplicaciones no funcionarán de manera óptima, y otras directamente ni funcionarán.

Un claro ejemplo de esto puede ser la app de iMessage o las aplicaciones de salud y monitoreo físico de tu reloj, las cuales pueden ejecutarse de manera correcta pero ciertos puntos de estas fallarán. Sabiendo esto, solo hace falta el conocer cuáles son los pasos necesarios para sincronizar ambos aparatos, así que vamos a por ello.

Qué se necesita para sincronizar tu Apple Watch con tu móvil Android

Los requisitos que debes cumplir para lograr con éxito este objetivo son: tu móvil Android, el Apple Watch (que tenga conectividad LTE) y un iPhone. Por la parte del reloj, será necesaria la conectividad LTE para que puedas hacer y recibir llamadas y mensajes.

Ya en cuanto al iPhone, este resulta ser imprescindible porque los primeros pasos para configurar el Apple Watch requieren el uso sí o sí de estos móviles. Ahora bien, teniendo estos puntos aclarados vamos primero con los pasos necesarios para enlazar el Apple Watch con iPhone.

– Inserta la tarjeta SIM de tu móvil Android en el iPhone.

– Sincroniza el Apple Watch desde el iPhone. Para esto deberás juntar al móvil con el reloj para se reconozcan automáticamente entre sí. En caso de que esto no ocurra, desde el iPhone entra en la app de Watch y oprime en Empezar a enlazar.

– Luego selecciona la opción de Configurar para mí mismo, con lo cual la cámara del iPhone se activará para que escanees la pantalla del reloj, la cual estará mostrando un icono azul.

– Para finalizar por esta parte, descarga y actualiza las aplicaciones que necesites en el Apple Watch.

Una vez hayas realizado estos pasos, tendrás que apagar tanto el iPhone como el reloj para retirarle la tarjeta SIM al móvil y poder ingresarla al otro dispositivo Android, el cual también debe de estar apagado. Luego de introducirle la SIM, enciéndele y espera por conectarte a la red móvil para encender también el reloj.

Básicamente esto es todo lo que deberás hacer, ya que como te comentamos al principio, estos dispositivos no se pueden sincronizar como tal, puesto que pertenecen a ecosistemas diferentes. Lo que sí ocurrirá es que podrás recibir llamadas, mensajes y realizar demás cuestiones desde el Apple Watch mientras que esté conectado al Android.