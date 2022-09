Mensajes de Google te transcribirá las notas de voz

La app Mensajes de Google les dará una solución a aquellos usuarios que están cansados de recibir mensajes de voz.

Si bien no podrán evitar que sus contactos y familiares sigan enviando sus audios, esta app podría salvarles de escucharlos.

Las transcripciones de los mensajes de voz llegarán a Mensajes de Google

Si bien podemos cambiar la velocidad de los mensajes de voz para que no se hagan interminables los audios larguísimos que nos envían nuestros amigos, no siempre estamos en el lugar adecuado para escucharlos. Así que tenemos que resignarnos a dejarlos para más tarde.

El equipo de Google quiere solucionar este problema con una nueva función para su app Mensajes. Tal como mencionan en 9to5Google, en el APK de la última versión de Mensajes hay indicios de nuevas funciones que están en desarrollo. Y una de ellas son las transcripciones de notas de voz.

Sí, Google Messages te transcribirá las notas de voz que te envíen tus amigos y contactos, así que no tendrás que escuchar el audio si no es un buen momento. O puede que sea una opción práctica cuando el audio no está bien grabado, o hay demasiado ruido del entorno, que nos impide entender el mensaje.

Puede que las transcripciones se realicen automáticamente a medida que se reciben los audios, o se necesite que el usuario pulse sobre la opción «Transcribir» para que se inicie este proceso.

Un detalle que aclara Google es que los mensajes de voz solo se transcriben en el dispositivo y no se envía ningún dato a sus servidores. Por el momento, se trata de una función en desarrollo, así que habrá que esperar para ver su funcionamiento y en qué idiomas estará disponible.

Otra de las novedades que se prepara para la app Mensajes tiene que ver con la posibilidad de reaccionar con cualquier emojis a los mensajes que recibimos, dejando el límite de los pocos emojis soportados hasta el momento.