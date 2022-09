Así se configura el control parental de Instagram

Instagram por fin ha activado el sistema de control parental en España, una función que ha estado disponible en Estados Unidos desde hace semanas, pero que solo ahora ha comenzado a cruzar fronteras.

Como veis, dentro de la configuración tenemos una nueva opción de Supervisión. En este vídeo os comento el paso a paso en un par de minutos:

Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

– El adolescente tiene que pulsar el enlace de invitación a la supervisión, y en cualquier momento puede cancelarla sin permiso de los padres. Es diferente a lo que ocurre con Family Link o con Qustodio, donde el adolescente no puede hacer nada para evitar la supervisión.

– No podremos ver sus publicaciones si tiene una cuenta privada y no somos parte de sus seguidores.

– Podremos ver a quién sigue y sus nuevos seguidores, pero no es posible ver sus mensajes. No es una función de espionaje y sí de prevención.

– Solamente funciona cuando el menor tiene entre 13 y 18 años. Menos de 13 no es posible porque es necesario tener 13 para crear una cuenta. Si el adolescente cumple 18, la supervisión se cancela automáticamente.

– Podremos definir el tiempo permitido de acceso a Instagram, después de ese tiempo, nuestro hijo no podrá interactuar con la aplicación.

No tiene tantas funciones como las ofrecidas con aplicaciones especializadas, como Qustodio o Family Link, pero ayuda a dar control a los que no son usuarios de dichas plataformas.