Documento interno de Meta deja en mal lugar a Instagram por tratar de parecerse a TikTok

Muchas veces hemos comentado que Meta y otras compañías rivales tienen mucho trabajo por hacer para tratar de equipararse a TikTok. Pues bien, ante la gran apuesta de Meta por parecerse cada vez más a TikTok, la publicación The Washington Post acaba de tener acceso a un documento interno de Meta, publicado en el pasado mes de agosto, y llamado «Creators x Reels State of the Union 2022» donde se pone de relieve que Reels no está llegando a funcionar como se esperaba.

Entre otras cosas, la citada publicación comparte datos tan interesantes como que los usuarios de Instagram acumulan 17,6 millones de horas al día viendo Reels, lo que es menos de una décima parte de los 197,8 millones de horas que acumulan los usuarios de TikTok viendo vídeos alojados en esa plataforma.



Los usuarios prefieren al TikTok original en lugar de los imitadores

El documento también pone de manifiesto el descendiente nivel de compromiso de los usuarios con Reels (de Instagram), donde la mayoría básicamente carece de compromiso alguno. También hay problemas con los creadores de contenidos, donde si bien en los Estados Unidos hay 11 millones de creadores, sólo 2,3 millones de ellos crean contenidos para Reels de forma regular.

Para colmo, un tercio de los vídeos que se publican en Reels han sido creados en otra plataforma, predominando TikTok como no podía ser de otra manera. Hay creadores exitosos de TikTok, con millones de visitas mensuales, que consideran un sin sentido crear contenido original para Instagram (Reels).

De poco estará sirviendo el fondo de mil millones de dólares con el que cuenta Meta para pagar a creadores de Instagram Reels hasta finales de año, ya que los números no salen, pese a que responsables de la compañía señalan a The Washington Post una visión más optimista.

Según se indica en el documento:

El conjunto de ofertas de productos de monetización de Meta está en gran medida en línea con las ofertas de la competencia, aunque la escala limitada del producto da como resultado menos creadores pagados / bajo porcentaje de pagos

Para Devi Narasimhan, portavoz de Meta, los datos de visualización son obsoletos y no tiene alcance global.

Añade que tienen trabajo que hacer y:

Pero los creadores y las empresas están viendo resultados prometedores, y nuestro crecimiento de la monetización es más rápido de lo que esperábamos, ya que más personas miran, crean y se conectan a través de Reels que nunca.

Justin Osofsky, director de operaciones de Instagram, también se suma también a la idea de que todavía hay trabajo que hacer, según llegó a exponer en una entrevista. Instagram Reels ha sido la gran baza de Meta para salvar a la compañía tras un año de malos resultados.

Meta suele culpabilizar de sus malos resultados al nuevo sistema anti-rastreo de Apple para sus dispositivos, ampliamente aceptado por la mayoría de los usuarios, lo que le impide mostrar anuncios personalizados, así como a las dificultades de retener a los usuarios frente a rivales como a TikTok.

Más información: The Washington Post