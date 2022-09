5 servicios y aplicaciones que puedes utilizar para sustituir a Google

En la actualidad, hagamos lo que hagamos, siempre vamos a estar rodeados de Google. Esta compañía amasa una cantidad de dinero estratosférica, año tras año, y todo a cambio básicamente de tu información.

Sí, todos sus servicios son gratuitos y de buena calidad, pero a cambio debemos dar diversa información personal que no todo el mundo está conforme con entregar. Por ello, surge la idea de sustituir a Google por otros servicios y apps que respeten más la privacidad del usuario.

Dicho esto, si te gusta la idea de salir de Google y conocer nuevos horizontes, aquí te estaremos presentando una lista con 5 servicios y aplicaciones que pueden servirte, así que vamos a por ello.

DuckDuckGo por Google

DuckDuckGo es un motor de búsqueda que siempre se ha promocionado como el servicio que respeta al máximo la privacidad del usuario. De hecho, comunican que lo único que almacena son las palabras clave que utilizan las personas en las búsquedas, más no datos de navegación, direcciones IP o información personal de cualquier tipo.

Y si bien es cierto que presenta publicidad, esta se hace en base únicamente a esas palabras clave, por lo que no monetizan usando tu información personal ni nada por el estilo.

pCloud por Google Drive

Si lo que necesitas es espacio de almacenamiento en la nube, pCloud es una alternativa bastante buena a Google Drive, especialmente porque te ofrece un plan de 10 GB de espacio gratuito, características como el compartir documentos directos, funcionalidad entre plataformas y, lo más importante, cifrados seguros y entera privacidad.

iDrive por Google Fotos

¿Necesitas un lugar seguro para guardar tus fotos donde se te respete al máximo tu privacidad? Si es así, iDrive es la plataforma a la que debes recurrir, gracias a su alta seguridad y al cifrado del contenido tanto cuando está en reposo como cuando se encuentra en tránsito.

Cuenta con un plan gratuito de 5 GB de almacenamiento de fotos, lo cual debería estar bien para los usuarios promedios. Ya en caso de que necesites más, puedes recurrir sin problema a cualquier plan de pago que te interese.

Mozilla Firefox por Google Chrome

Bien es sabido que Mozilla Firefox lleva siendo la principal competencia de Google Chrome desde hace muchos años, y si hasta ahora le has pasado por alto, déjanos comentarte que Mozilla es un navegador libre y de código abierto, desarrollado por la Fundación Mozilla (sin ánimos de lucro) que no vende tus datos para intercambiarlos por publicidad, así que una opción mejor que esta no hay.

Sygic Maps por Google Maps

Por último, también puedes optar el cambiar Google Maps por otro servicio de la talla de Sygic Maps. Desarrollado desde la República Checa, esta aplicación también te permite encontrar atracciones, hoteles, restaurantes, tiendas, entre muchas otras cosas.

Para buena noticia, cumple con los requisitos de privacidad del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos), por lo que esta es una opción ideal si decides cambiar de Google Maps motivado por razones de privacidad.