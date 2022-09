BLUETTI presenta oficialmente el generador solar EB3A

BLUETTI, una de las principales empresas de energía verde del mundo, ha anunciado un nuevo miembro de sus centrales eléctricas: EB3A, que cuenta con capacidad de carga ultrarrápida, paquete de baterías LiFePO4 mejorado, salidas suficientes y gestión inteligente de la energía.





Recarga súper rápida (aprox. 30 minutos al 80 %)

La última tecnología de carga Turbo de BLUETTI permite que el EB3A se recargue del 0 al 80 % en solo 30 minutos tanto con entrada de CA como solar simultáneamente. La potencia está disponible en todo momento.

Batería LiFePO4 ultrarresistente de 268 Wh

BLUETTI EB3A adopta celdas de batería compuestas por fosfato de hierro y litio que proporciona más de 2.500.000 ciclos de vida, mejor rendimiento y menor impacto ambiental.



Inversor de 600 W/1200 W (sobretensión)

El inversor inteligente garantiza una recarga súper rápida y ofrece menos tiempo de inactividad pero más tiempo de trabajo.

Suficientes puertos para casi todas las necesidades

La salida de CA de onda sinusoidal pura y otros 9 puertos parecen suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.

1 × salidas de CA (600 W en total)

1 puerto USB-C PD de 100 W

2 puertos USB-A de 15 W

2×DC5521

1 encendedor de cigarrillos 12V10A

1 × almohadilla de carga inalámbrica

Entrada solar de 200W

Actualice el EB3A con un panel solar BLUETTI PV120 o PV200. Recargue completamente el EB3A usando el panel solar PV200 de BLUETTI en solo dos horas, y disfrute de una vida fuera de la red en cualquier momento, desde acampar en vehículos recreativos hasta explorar la naturaleza, sin temor a perder energía y altos costos, especialmente cuando los precios del gas natural y el petróleo han aumentado. dramáticamente en los últimos meses.

Aplicación intuitiva

Con la aplicación BLUETTI, tiene un acceso más rápido al dispositivo y obtiene información en tiempo real sobre todas las métricas vitales.



Sistema de gestión de batería inteligente

El sistema de gestión de batería BLUETTI (BMS) monitorea todo lo que sucede en EB3A, protegiéndolo de riesgos como cortocircuito, sobrecorriente, sobrevoltaje, sobrecarga o sobrecalentamiento en las operaciones diarias.

Diseñado pensando en la portabilidad

EB3A pesa solo 4,5 kg. Esta central eléctrica portátil es claramente una opción convincente, ya sea para trabajar en casa o salir a la naturaleza.



Cuándo podría usar EB3A

Cortes de energía

Es útil como fuente de energía de emergencia de reserva para el hogar cuando hay cortes de energía. Aunque no puede alimentar electrodomésticos de alto consumo como hornos o congeladores, el EB3A tendrá suficiente jugo para mantener sus elementos esenciales (como su teléfono, luz y refrigerador) funcionando hasta que se restablezca la energía.

Para aquellos que usan máquinas CPAP en el hogar, EB3A no tiene ninguna duda de que es un socio confiable que se asegura de que su dispositivo siga funcionando durante cortes de energía inesperados.

Recreaciones y aventuras al aire libre

Cuando organice una fiesta en el jardín, puede usar EB3A para encender luces, un proyector o cualquier otro dispositivo necesario sin tener que caminar entre cables enredados, sintiéndose completamente libre y despreocupado.

Si le gusta mucho la vida al aire libre, traiga el EB3A con usted. No importa si está tomando fotografías en la naturaleza, acampando o viajando en un vehículo recreativo, EB3A lo respalda en todo momento siempre que sea necesario. Alimentar cámaras, drones, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles o dispositivos GPS con facilidad, lo que sea.



Dónde comprar y más información

BLUETTI ofrece un rendimiento de calidad a un precio que no arruinará el banco. EB3A ahora está disponible con precios de reserva anticipada:

– EB3A. A partir de 299€ (26% de descuento en comparación con el precio original de 399€. Tiempo limitado hasta el 30 de septiembre).

– EB3A + 1 * Panel solar PV200. A partir de 799€ (11% de descuento en comparación con el precio original de 899€. Tiempo limitado hasta el 30 de septiembre).

– EB3A + 1 * Panel solar PV120. A partir de 699€ (13% de descuento en comparación con el precio original de 798€. Tiempo limitado hasta el 30 de septiembre).