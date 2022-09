Se acerca el evento de Apple con el iPhone 14 y estas son 5 cosas que podemos ver en la presentación

Ya falta muy poco para que el clásico evento de Apple en septiembre. Precisamente, será este miércoles 7 de septiembre cuando se presente el nuevo iPhone, como ya es costumbre, además de algunas sorpresas como smartwatch, tablets y auriculares según diversas fuentes.

La expectativa sigue aumentando y, ya que el evento está más cerca que nunca, aquí te traemos un interesante artículo con 5 cosas que seguramente vamos a poder ver en la presentación, así que vamos a por ello.

El iPhone 14 y un nuevo orden de modelos

En cuanto al apartado de los modelos, lo más destacable sin duda es la presencia de un iPhone 14 y un iPhone 14 Max, eso en lugar de ser un iPhone y un iPhone mini. Mucho se ha comentado esto, ya que las informaciones dejan claro que a Apple no le ha ido como esperaban con el iPhone mini, así que ya es hora de cambio.

Realmente, tanto el iPhone 14 como el iPhone 14 Max solo tendrán una mejora en cuanto al tamaño, contando con pantallas de 6,1 y 6,7 pulgadas respectivamente. Además de estos dos modelos básicos, obviamente estarán las versiones fuertes que son el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max.

Muy floja la versión de los modelos no Pro este año

Hay que ser sinceros, la versiones del iPhone 14 y el iPhone 14 Max se pueden catalogar desde ya como unas decepciones en cuanto a sus especificaciones internas. Prácticamente vienen a ser lo mismo solo que el modelo Max será un poco más grande, pero en general tendrán el mismo chip A15, la misma cámara de 12 MP, no contarán con el Pro Motion y otras cosas más, sin mencionar que también se habla de que aumentarán su precio en hasta un 15%.

Los modelos Pro sí que reventarán la presentación

El iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max sí que se llevarán todos los reflectores, como ya viene siendo una costumbre con todos los modelos Pro y no es para menos. Contarán con un tamaño exactamente igual que los modelos no Pro (6,1 y 6,7 pulgadas), por lo cual en esta parte no hay mucho que comentar.

Ahora bien, estos modelos Pro contarán con un nuevo chip A16 reservado exclusivamente para esta línea, función Always-On-Display, tecnología Pro Motion que permite llegar hasta los 120 Hz en la pantalla, sensores de 48 megapíxeles que permitirán grabar hasta en 8K, entre muchas otras novedades.

Apple Watch Series 8 también es una novedad

El Apple Watch Series 8 también dirá presente durante el evento, y lo que llama la atención es que contará con tres versiones diferentes: el modelo estándar, la versión SE y una versión Pro, la cual es la verdadera novedad. De acuerdo a diversas informaciones, la versión Pro contará con características avanzadas en cuanto a su resistencia y batería, ya que estará destinado para el deporte y el fitness.

Muy pendientes con el iPad de 10ª generación

Para nada hay que olvidarse de los iPad de 10ª generación, quienes puede que comenzar a ver la luz del día en el evento del miércoles si es que así lo tiene planificado Apple. Para este iPad en específico se espera que sea modelo más corto en especificaciones que sus hermanos mayores (iPad Air e iPad Pro), aunque contando por supuesto con suficientes atributos para llamar la atención.

De acuerdo a la noticia del sitio MySmartPrice, el modelo que ves en pantalla sería el del nuevo iPad de 10ª generación, el cual contaría con un módulo de cámaras traseras que sobresalen, asemejándose a lo que pudimos ver en su tiempo en el iPhone X. Son muchas las cosas interesantes que trae este nuevo iPad, al cual ojalá podamos ver el día del evento.