Resumen de las novedades de Honor presentadas hoy en el IFA 2022

Honor, la que en su día fuera submarca de Huawei, operando de forma independiente desde hace algunos años, también se encuentra en Berlín, Alemania, en el marco de la celebración de la feria de la tecnología IFA 2022.

Allí también ha presentado una serie de dispositivos, incluyendo al nuevo Honor 70, un móvil enfocado a los entusiastas del videoblogging, además de Honor Pad 8, una tableta asequible y Honor MagicBook 14, el primer ordenador portátil de la compañía en incorporar Honor Turbo, además de presentar a MagicOS 7.0 como su nuevo sistema operativo basado en Android, y Gateway to the Future, su nueva experiencia de turismo híbrida con la Realidad Aumentada (RA).



Como decimos, se trata de un modelo enfocado especialmente en los entusiastas del videoblogging. La compañía nos dice que este modelo cuenta con el modo Solo Cut, que permite editar vlogs manteniendo destacada a una persona concreta dentro de un grupo gracias a la tecnología de reidentificación de personas.

Para Honor:

Elaborar vlogs de alta calidad es fácil con HONOR 70 gracias a su potente cámara principal dual que consta de una cámara principal de 54 MP con un gran sensor IMX800 de 1/1,49 pulgadas y una cámara ultraancha y macro de 50 MP. El nuevo smartphone utiliza el procesador Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G y es compatible con la GPU Turbo X y el sistema operativo Turbo X, por lo que ofrece un rendimiento fluido y una buena respuesta en diversas tareas pesadas, incluida la edición de vídeo para vloggers que siempre están en movimiento.

El dispositivo cuenta además con pantalla AMOLED FullHD+ de 6,67 pulgadas y una tasa de refresco de hasta 120Hz, se ofrece con 8 GB de RAm y 128GB o 256 GB de almacenamiento interno, además de traer una batería de 4.800 mAh con soporte para la carga rápida de 66W. Además de la conectividad 5G, también lleva soporte para WiFi 6 y bluetooth 5.2, cuenta con clasificación IP68, y se echa en falta el soporte para NFC.

Incluye la interfaz de usuario HONOR Magic UI 6.1 basada en Android 12 y su precio comienza en los 549 euros, estando disponible desde hoy en mercados europeos seleccionados.

La compañía también ha presentado al que es su primer portátil en contar con la tecnología HONOR Turbo, que ofrece mejoras significativas en la duración de batería al optimizar el uso energético hasta un 20,8% en comparación con la generación anterior.

Según la compañía, desde hoy se encuentra en fase de preventa en mercados europeos seleccionados en color gris espacial, llegando con el procesador Intel® Core™ i5-12500H de 12.ª generación, y se puede configurar con una tarjeta gráfica dedicada NVIDIA® GeForce RTX™ 2050, permitiendo un uso medio de tres horas y media de aplicaciones de productividad.

Se trata de una tableta asequible enfocada en la productividad y el entretenimiento para estudiantes y jóvenes profesionales, albergando una pantalla HONOR FullView 2K de 12 pulgadas, con relación pantalla-cuerpo del 87 %, además de ochos altavoces integrados para una experiencia multimedia envolvente.

Dispone de una batería de 7250 mAh para ofrecer una autonomía de funcionamiento a lo largo del día, estando desde hoy disponible en color Blue Hour en mercados europeos seleccionados.

La compañía señala que su nuevo sistema operativo, que será lanzado en el último trimestre del año, está orientado en ofrecer una perfecta experiencia en múltiples plataformas y dispositivos, estando basado en Android y en sistemas operativos de PC e IoT, por lo que posibilitará que dispositivos con diferentes sistemas operativos podrán conectarse a dispositivos MagicOS a nivel de sistema.

Destacan además que:

Y por último, Gateway to the Future es una iniciativa de Honor que trata de complementar el turismo tradicional con el metaverso, lo que llaman turismo híbrido, mediante el uso de experiencias inmersivas basadas en la Inteligencia Artificial, la Realidad Aumentada y Spatial Audio, para viajar por el Patrimonio Cultural a través de una serie de creaciones llevadas a cabo con una serie de artistas, que permiten por ejemplo, conocer la transformación del puerto de Hamburgo, ciudad donde la compañía ha puesto el piloto de esta iniciativa en marcha.

Según Bernd Paulowitz jefe del Patrimonio Mundial de la UNESCO en Hamburgo:

Gracias a la llegada de nuevas tecnologías, como la realidad aumentada, ahora es posible educar y hacer partícipes a las generaciones futuras del patrimonio cultural de formas nuevas y emocionantes. Por lo tanto, nos sentimos orgullosos de poder ayudar a la iniciativa Gateway to the Future de HONOR, que no sólo ofrece una celebración de la importancia del distrito para Alemania, sino también su emocionante futuro como metrópolis global.