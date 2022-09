5 videojuegos clásicos de PS2 olvidados que queremos ver en PS5

Ya han pasado más de 22 años desde que salió oficialmente la PS2, el tiempo pasa tan rápido que ni nos damos cuenta. A través de todos estos años, son innumerables los videojuegos icónicos que salieron para esta consola y que aún recordamos a día de hoy.

Es normal querer ver algunos de estos en PS5, la cual si bien ha revivido unos cuantos títulos clásicos, estos son muy pocos y hay muchos más que nos gustaría ver en esta consola de última generación, así que por ello te estaremos mostrando cuáles son 5 videojuegos icónicos que estaría genial volver a disfrutar.

Bully

Comenzamos con un auténtico clásico de la PS2, y este es Bully. Dentro de este título eres James Hopkins, un estudiante problemático de la escuela Bullworth Academy que debe ir lidiando con diferentes bravucones de allí mientras termina su año escolar en esa institución.

A pesar de que llegó a ser muy controvertido y criticado en su tiempo, no se puede negar que es un verdadero juego que todos los que tuvimos una PS2 disfrutamos y que, sin duda, estaría genial volverlo a ver, renovado en la PS5.

Grand Theft Auto: San Andreas

Si Bully es un clásico de la PS2, no hay palabras para definir qué es lo que representa Grand Theft Auto: San Andreas para esta consola. De hecho, es el videojuego de PS2 más vendido de toda la historia, así que con esto puedes hacerte una idea de lo especial que es.

La historia de cómo CJ vuelve a Los Santos para restablecer el poder de su antigua banda y su familia en la ciudad, seguramente te atraparán más de lo que imaginas, por ello el deseo que aparezca para la PS5.

Jak and Daxter: El Legado de los Precursores

En este top 5 no podía haber otro videojuego de plataformas que no fuese Jak and Daxter: El Legado de los Precursores. Si es que llegas a recordarle, este título recibió unas excelentes críticas en su momento y ayudó a que PlayStation se expandiera mucho más con los fanáticos de este tipo de juegos similar a Banjo-Kazooie y a Super Mario 64, ya que únicamente se encontraba disponible para PS2.

Red Dead Revolver

Antes de Red Dead y Red Dead Redemption 2, hubo un primer juego que inició e inauguró la franquicia, y este título lleva por nombre Red Dead Revolver. Fue desarrollado por Rockstar San Diego y marcó un antes y un después en los videojuegos del viejo oeste, que afortunadamente, ya le puedes probar en consolas como la PS4 pero sin duda, queda el vacío de la PS5 con un juego que todo amante de juegos con la temática western debería probar.

Resident Evil Code: Veronica

Por último pero no por ello menos importante, nos topamos por fin con un título de la infaltable saga de Resident Evil, y se trata nada más y nada menos que del Resident Evil Code: Veronica. Aquí, por primera vez los hermanos Chris y Claire Redfield se juntaron, nuevas ubicaciones fuera de Raccoon City aparecieron (como París o la Antártida) y muchas cosas más hicieron que este título haya sido ampliamente aclamado por la crítica.

Llegó a readaptarse para ser lanzado en PS4 en 2017, por lo que la idea de pensar que este título llegue a PS5 no suena tan descabellada como muchos pueden pensar, aunque solo el tiempo lo dirá.