Los nuevos controles de contenido que Instagram está probando en la actualidad

A los usuarios les puede parecer bien que desde Instagram les ayuden a descubrir nuevos creadores y sus correspondientes contenidos pero hasta cierto punto, donde ellos sigan manteniendo el control de lo que desean y no desean ver en sus cuentas.

En este sentido, Instagram ha presentado los dos nuevos controles que está comenzando a probar para permitir que los usuarios tengan un mayor control de la experiencia personalizada que desean recibir en cada momento acorde a sus intereses, que podrán ir variando a lo largo del tiempo.



La plataforma de redes sociales, propiedad de Meta, dice que está probando una función que permitirá a los usuarios seleccionar varias publicaciones de forma simultánea e indicar que no se encuentran interesados, evitando ver contenidos similares en el futuro.

En la actualidad, sólo podrán indicar que no están interesados en contenidos similares a través de la selección de publicaciones individuales.

Sin duda, esta nueva función ayudará a ahorrar tiempo gestionando los intereses a una mayor escala.

Y por otro lado, pronto comenzarán a probar la función que permitirá a los usuarios establecer una lista (negra) de palabras clave, frases, emojis y hashtags para evitar encontrarse con publicaciones relacionadas dentro de las sugerencias.

Más controles para una experiencia personalizada

Instagram recuerda además otras posibilidades de personalización de la experiencia, incluyendo la marcación de cuentas como favoritas para ver sus contenidos más arriba del feed y con más frecuencia, además de dar seguimiento a cuentas para ver el contenido publicado en las mismas en orden cronológico y sin publicaciones sugeridas.

También hablan de la herramienta de la función No me interesa, para reducir la aparición de contenidos similares al seleccionado en el futuro, la posibilidad de posponer publicaciones sugeridas durante 30 días, además del ajustes del control de contenido confidencial, para evitar contenido, que si bien no infringe las reglas, es posible que puede a llegar a ser molesto para algunos usuarios.

Instagram dice que:

Reconocemos que todos tienen preferencias diferentes, por lo que puede decidir dejar las cosas como están o puede ajustar el Control de contenido confidencial para ver más o menos algunos tipos de contenido confidencial.

