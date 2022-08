Cómo saber si un contacto utiliza WhatsApp Plus y cuáles son las señales más comunes

Como seguramente debes saber, WhatsApp Plus es una versión alternativa de WhatsApp que cuenta con una gran cantidad de herramientas y opciones especiales únicas, como lo son el ver los mensajes y estados que fueron eliminados, descargar los estados de amigos, recibir alertas cuando un contacto se conecta, etc.

Son muchas las ventajas que tiene el utilizar WhatsApp Plus en vez de la versión original, aunque no está libre de riesgos. Aún así, es muy probable que algunos de tus contactos utilicen esta versión de la red social. Dicho esto, a continuación te estaremos mostrando el cómo saber si uno de tus conocidos usa WhatsApp Plus, así que vamos a por ello.

Antes que nada, es importante recalcar que no hay un método que sea infalible para saber si un usuario usa WhatsApp Plus o no. Sin embargo y basándonos en las funciones exclusivas que tienen estas personas, podemos hacernos una idea y comenzar a debatirnos si el sujeto en cuestión disfruta de esta versión alternativa de WhatsApp.

Verifica si se muestra el En línea

Todos sabemos que cuando ingresamos al chat de una persona en WhatsApp, esta se mostrará en línea si es que está dentro de la aplicación en ese preciso instante. Pues bueno, aunque se espera que esto pronto se pueda ocultar en la versión oficial de la red social, actualmente solo se puede llevar a cabo desde WhatsApp Plus, así que sospecha bastante si ves que un usuario no aparece en línea cuando sepas que sí lo está.

Checa si se te enseña el Escribiendo

Al igual que el punto anterior, en WhatsApp siempre que un contacto te esté escribiendo un mensaje, justo por debajo de su nombre aparecerá un Escribiendo, notificación que tampoco se puede eliminar u ocultar, al menos de que utilices WhatsApp Plus. Dicho esto, prende también tus alarmas si ves que nunca se muestra dicha etiqueta con alguien con quien chateas.

Comienza a dudar si no ves la etiqueta de Grabando audio

Otro punto que puede marcar la diferencia, es el ver si se te muestra la etiqueta de Grabando audio justo por debajo del nombre de la persona en cuestión. Es evidente que si te ha llegado una nota de voz, pero no llegaste a ver la etiqueta en ningún momento, lo más seguro es que la otra persona cuente con la versión modificada de WhatsApp.

Cuidado con los emojis que no puedes ver

Por si no lo sabías, WhatsApp Plus cuenta con una cantidad de emojis exclusivos que los usuarios comunes que utilizamos la versión original de la red social no podemos ver. Por tanto, si en vez de aparecerte un emoji normal que podrías encontrar en tu propio apartado de emojis, se te muestra una especie de cuadro en blanco, ten casi por seguro que se trata de una persona que usa WhatsApp Plus.