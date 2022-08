Android Auto 8.0 ya está disponible con estas novedades

Android Auto 8.0 ya está disponible para su descarga, pero puede que te desilusione saber que Google aún no trae Coolwalk en esta versión.

Así que tendremos que esperar futuras actualizaciones para disfrutar de la nueva interfaz de Android Auto. Sin embargo, hay algunos detalles de Android 8.0 que vale la pena mencionar.

Así puedes descargar y actualizar a la última versión de Android Auto

Si ya has actualizado a la última versión de Android Auto, te darás cuenta que no hay ningún cambio visible. No encontrarás cambios en la interfaz ni tampoco nuevas funciones en la app. Y no, Google todavía no ha dado vía libre al gran cambio de diseño prometido para Android Auto.

Esta actualización, como en la mayoría de las actualizaciones de Android Auto, solo se trata de corregir algunos errores, mejorar el rendimiento y la estabilidad. Pero teniendo en cuenta que es muy importante que Android Auto funcione de forma correcta mientras estás conduciendo el coche, se agradece cualquier actualización que mejore su sistema y corrija posibles bugs.

Y por otro lado, puede que esta actualización al fin corrija los frecuentes problemas de conexión de Android Auto que ha tenido de cabeza a los usuarios en las últimas semanas. Si bien suele haber algunos trucos que funcionan como solución temporal, en este caso no hay nada que funcione, dejando a los usuarios sin las funciones de Android Auto.

Si aún no lo has actualizado, no te preocupes, ya que solo bastará con que vayas a Google Play, busques Android Auto (o des un vistazo a las actualizaciones pendientes de las apps instaladas en el móvil) y actualices la aplicación.

No olvides que no podrás usar la app en el móvil, ya que su función es conectarse al coche para que sus funciones estén disponibles en la pantalla de la consola.