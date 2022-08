Zoom trae los subtítulos traducidos como complemento para facilitar la inclusividad

Estando ya presente desde junio de este año en los planes Zoom One Business Plus y Zoom One Enterprise Plus, Zoom presenta ahora la llegada de los subtítulos traducidos como complemento para cuentas de pago, para fomentar las reuniones y seminarios web inclusivos.

De esta manera, se reduce la necesidad de recurrir a soluciones de terceros para que los participantes puedan entender lo que se dicen en reuniones y seminarios web, incluidos loa alojados a través de Zoom Events, en su propio idioma, donde la función de subtítulos traducidos como complemento cuenta en total con 12 idiomas soportados:



Español, Alemán, Chino mandarín (simplificado) – Beta, Coreano – Beta, Holandés, Inglés, Francés, Italiano, Japonés – Beta, Portugués, Ruso y Ucraniano.

Enfocándose en las organizaciones

Zoom dice que si se graba una reunión o seminario web, los subtítulos traducidos aparecerán en la transcripción completa de la grabación, no en la grabación en sí misma, y avanza que en los próximos meses tienen previsto duplicar el número de idiomas compatibles, además de ofrecer la posibilidad de traducir los subtítulos a y desde otros idiomas además del inglés, poniendo como ejemplo las traducciones francés al alemán y viceversa.

Respecto a quienes podrán hacer uso de esta función, Zoom dice que está disponible para cualquier licencia de Zoom de pago por sólo 5 dólares al mes por usuario, y que los subtítulos traducidos siguen la configuración del anfitrión, por lo que:

Por lo tanto, si el anfitrión habilita los subtítulos traducidos, todos los participantes y asistentes podrán utilizarlos en su reunión o seminario web.

Los interesados con acceso a esta función pueden habilitarla desde el portal web de Zoom, estableciendo los idiomas preferidos, según indica la plataforma en un comunicado, y acto seguido:

Una vez activados y configurados los idiomas, puedes seleccionar un idioma de subtítulos directamente en la reunión. El subtítulo traducido aparecerá en la parte inferior de la pantalla y puede ocultarse en cualquier momento.

Desde Zoom seguirán desarrollando la función para ayudar a las organizaciones de todo el mundo a llevar a cabo reuniones y seminarios web cada vez más inclusivos, y más en un ámbito que se dirige más hacia los entornos de trabajo híbridos.