YouTube TV te permitirá ver hasta cuatro canales a la vez

El equipo de Google está desarrollado una nuevo modo de visualización para YouTube TV.

La idea es que puedes ver varias transmisiones de forma simultánea en una vista de mosaico. Una dinámica que podría ser interesantes para los que gustan de los deportes o seguir los eventos en vivo.

YouTube TV te permitirá ver múltiples transmisiones de forma simultánea

Mosaic Mode es la nueva función que Google está desarrollando para los usuarios que usan YouTube TV. Esta función permitirá que los usuarios puedan ver hasta cuatro transmisiones en vivo en la pantalla de su TV.

Siguiendo una dinámica similar a la vista de mosaico que encontramos en algunos servicios de videollamadas, esta función dividirá la pantalla en cuadrantes para que tengan diferentes canales de forma simultánea.

Y esta no es la única novedad que veremos en los servicios de Google con el fin de ofrecer una mejor experiencia al ver el contenido desde el TV, según informan en Protocol. Por ejemplo, el equipo de Google también quiere optimizar YouTube Shorts para que los usuarios puedan ver estos vídeos desde las pantallas de sus TV con una interfaz más adecuada.

Así que hay algunos elementos de su interfaz que quedarán en el camino, como la barra que permite desplazarnos por los Shorts. Y por otro lado, algunas características cambiarán para adaptarse a pantallas de mayor tamaño, por ejemplo, las opciones para Me gusta o No me gusta.

YouTube Music también está en la lista de los servicios de Google que se actualizará para optimizar sus funciones para la TV. Por ejemplo, se sumarán nuevas características que facilitará que los usuarios usen sus funciones populares, como agregar álbumes y listas de reproducción en sus bibliotecas.

El equipo de Google no ha brindado ningún comentario al respecto, así que no hay demasiados detalles sobre estas futuras actualizaciones, pero es posible que comiencen a implementarse en los próximos meses.