Netflix da pasos para crear su plataforma de transmisión de juegos en la nube

Ahora que Netflix ya dispone de un extenso catálogo de juegos para dispositivos móviles, empieza a tomar forma la idea de que la compañía también tratará de aterrizar en el segmento de los juegos transmitidos desde la nube, para competir con opciones como Stadia de Google o GeForce Now de Nvidia, entre muchos otros.

En este sentido, la compañía ha publicado un listado de vacantes, descubierto de forma reciente, para cubrir puestos que permitan el desarrollo de su nuevo sistema de transmisión de juegos en la nube, de ultra baja latencia, si bien dichas ofertas no permiten percibir la línea de tiempos que pueda estar manejando Netflix para la puesta en marcha de su nuevo servicio, ya que no existe información al respecto.



Entre los puestos ofertados se encuentran el de gerente de productos de seguridad, que tendrá que hacer frente a los «desafíos de juegos, vectores de amenazas, infraestructura y requisitos del cliente», e incluso también el de ingeniero de renderizado con el cometido de «apoyar el servicio de juegos en la nube».

La apuesta por la transmisión de juegos en la nube

Netflix no llegó a cerrar las puertas a la creación de su propio servicio de transmisión de juegos, si bien en su momento se enfocó en el desarrollo de su servicio de juegos para dispositivos móviles, que desde su lanzamiento, no ha parado de crecer en cuanto a títulos, pese a que no ha contado con gran aceptación.

Ahora este listado de vacantes da muestra de que Netflix también quiere tener su propio servicio de transmisión de juegos en la nube, que permitirá complementar la transmisión de películas y series bajo demanda, incluso en la propia pantalla de los televisores, si bien desconocemos si se ofrecerá en la misma app o a través de una app independiente.

Lógicamente, y como ha ocurrido con otras plataformas análogas, Netflix tendrá que enfrentarse a una serie de desafíos que llegarán a ir saliendo conforme el servicio comience a estar disponible.

En este sentido, no sabemos si tendrá que enfrentarse a las políticas de la App Store de Apple para la difusión de los juegos y seguir los pasos dados por otras plataformas para tratar de sortear las limitaciones.

También será interesante conocer que juegos llegarán a estar disponibles, y no podrá faltar las comparativas con el resto de plataformas de transmisión de juegos. Ya sólo es cuestión de que vayamos conociendo los entresijos de la nueva plataforma.

Vía: Protocol