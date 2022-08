Guía rápida de 10 trucos para comprar un móvil usado en 2022

Elegir un nuevo móvil o cambiar de este constantemente no siempre resulta ser una tarea sencilla, y eso es algo que está más que claro, sobre todo si cuentas con, o deseas adquirir, un móvil Android. Ahora bien, esto puede representar gastar importantes cantidades de dinero que, siendo sinceros, puedes ahorrar un poco si es que compras un móvil usado.

No hay absolutamente nada de malo con esto, aunque si es algo que estás a punto de hacer, necesitas saber algunos datos importantes para así evitar disgustos.

Dicho esto, el día de hoy te hemos traído una guía rápida con 10 trucos básicos pero decisivos a la hora de adquirir un móvil usado en pleno 2022, así que vamos a por ello.

Revisa los precios de los móviles antes de comprar

El motivo principal por el que se compra un móvil de segunda mano es ahorrar lo más que se pueda, pero eso no significa que debas pagar la primera cifra que te proponga el dueño del dispositivo o comprar la primera opción que veas por allí.

Averigua primero por internet o en locales físicos el precio que ronda el móvil usado y compara los montos. Ya cuando vayas a hacer la compra, recuerda que al fin y al cabo, al estar usado, puedes negociar o regatear un poco por él.

Piensa en qué tipo de móvil necesitas actualmente

La potencia de los dispositivos es algo sumamente importante y un punto por el que nos podemos dejar llevar, cosa que tendrás que evitar que suceda. Si lo que necesitas es un móvil inteligente con el que puedas tener una buena cámara, con un espacio de almacenamiento decente y especificaciones medias, no caigas en la tentación de pagar de más por un dispositivo que realmente no necesitas.

Por ello, define si lo que buscas es un móvil que sea de gama baja, media o alta y luego revisa los precios de los modelos que te interesen.

Conoce la antigüedad del móvil

Como es lógico pensar, un móvil usado que compres ya ha pasado antes por uno o más dueños, por lo que ya podría estar contando con bastantes meses o años a sus espaldas. El deterioro de los móviles es real y esto desde cualquier punto de vista no es algo bueno.

Por ejemplo, la batería de un móvil usado que salió al mercado hace 3 o 4 años no va a durar lo mismo que la batería de un móvil nuevo, y así con todas las partes internas o externas del celular.

Encuentra vendedores de confianza y autorizados

Aquí suelen ocurrir muchos inconvenientes, y es que los problemas llegan cuando alguien compra un móvil usado a cualquier desconocido, porque nunca se sabe qué habrá hecho su antiguo dueño desde allí. Por este motivo, lo ideal es que vayas a tiendas especializadas en venta de móviles de segunda mano y/o con vendedores autorizados.

Busca móviles que cuenten con garantía

Dependiendo de dónde compres el móvil y el año de lanzamiento de este, por supuesto que existe la opción de que mantengas una garantía a la hora de adquirir el dispositivo, y eso es algo que ofrecen no pocas tiendas, así que pregúntale al vendedor sobre el tema.

Mantente alerta con los problemas o averías ocultas

Tal vez este sea uno de los trucos más importantes de toda la guía, y es que son innumerables las veces en las que algunos vendedores intentan demostrar que te están vendiendo un teléfono en perfecto estado, cuando por dentro y/o por fuera se encuentra averiado y con problemas causados por dueños anteriores.

Hay diversas apps creadas para evaluar la condición de los móviles.

Cuidado con las compras por internet

Ya sea que se trate de un móvil o de un coche, siempre ten extremo cuidado con las compras por internet. Dicho esto, evita a toda costa pagar por adelantado y compartir datos bancarios o contraseñas personales con ningún correo o intermediario. En todo caso para cuando ya hayas hecho el pago, guarda toda la información de la compra por si te llega a ser necesaria en un futuro.

Visualiza por cuánto tiempo te ves con ese móvil

Otro punto importante es el visualizarte por cuánto tiempo deseas contar con el móvil en cuestión, ya que dependiendo de lo que desees, puedes conseguir un celular con el que estarás a lo mucho un año, por ende no será de mucho interés que este reciba actualizaciones de manera constante.

Caso contrario a si lo que deseas es un móvil para estar con él de manera indefinida. En estos casos y a pesar de que son los dispositivos más caros del mercado, puedes optar por adquirir un iPhone usado, ya que estos se siguen actualizando por muchos años.

No te olvides de la cámara

No importa si compras el móvil es para jugar, trabajar o estudiar, la cámara siempre será uno de los puntos más cruciales a la hora de adquirir un nuevo teléfono. Como dato valioso, recuerda que los megapíxeles de una cámara como tal no determinan la calidad que va a tener una foto, sino lo grandes que pueden sacarse en ese móvil, así que no caigas en estafas.

La batería es otro punto vital a tener en cuenta

Por último pero no por ello menos importante está la batería. Depende de cada persona y lo que esté buscando, pero es lógico que si deseas una batería que dura por mucho tiempo para no quedarte con el móvil descargado en plena mañana, no adquieras dispositivos que tengan menos de 3.000 o 4.000 mAh (miliamperios).