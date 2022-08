5 características que debería tener el iPhone 14 para ser un éxito

Se aproxima la fecha para que salga a la luz el que será el nuevo buque insignia de Apple, y este claramente es el iPhone 14. Y es que como bien sabemos, son muchos los rumores y noticias (unas correctas y otras no tanto) que suelen circular por internet cuando se trata de un dispositivo tan importante como éste.

Viene ocurriendo así por mucho tiempo, y esta no será una excepción. Dicho eso y basándonos en la poca información confirmada que tenemos a día de hoy, estaremos comentando 5 de las características que debería tener el iPhone 14 para ser un éxito en el mercado, así que vamos a por ello.

El notch debe irse sí o sí

Esto es algo que muchos venían pidiendo desde hace tiempo, y es que aunque el notch cumplió bien con su propósito de albergar la cámara frontal y los diversos escáneres para desbloquear el móvil, aún es demasiado lo que se le corta a la pantalla y es necesario un cambio.

Afortunadamente, las últimas informaciones indican que Apple habría hallado la forma de esconder los sensores de Face ID en un doble agujero, esto bajo la pantalla de los modelos 14 Pro y 14 Pro Max. A pesar de que las demás versiones sí seguirían con el notch, este sería un cambio que se agradecería y muy probablemente haga feliz a toda la comunidad.

Escáner de huellas dactilares en la pantalla

Aunque algunos podrían considerar que sería un paso atrás incorporar esta tecnología en el nuevo iPhone 14, la realidad es que la tecnología de escaneo de huellas en la pantalla es bastante común a día de hoy, con móviles como el propio OnePlus Nord CE que ocultan los escáneres por debajo de la pantalla del móvil.

Sí, claro que Face ID es la joya de la corona y suele funcionar bien la mayoría del tiempo, pero una solución diferente como lo es la del escáner de huellas dactilares en la pantalla, sencillamente sería bastante provechosa por todos.

Debería llegar un zoom más grande

En opinión popular, la cámara del iPhone 13 Pro Max es excelente en términos generales, capaz de capturar tomas geniales a la luz del día y también tomas brillantes y nítidas en medio de la noche. No obstante, estos son móviles de la más alta gama y siempre se les pedirá más, por lo que el área del zoom debe ser una de las cuestiones a mejorar en esta nueva entrega.

Se sabe que Apple aumentó el nivel de zoom a 3x con el iPhone 13 Pro, pero esto aún se queda muy corto ante el imponente 10x que tiene el Samsung Galaxy S22 Ultra o incluso el 4x que dispone el Pixel 6 Pro de Google.

Carga USB-C para reemplazar el puerto Lightning

Este es un tema que se ha discutido mucho con el paso del tiempo, y la cuestión es que Apple ha adoptado USB-C para casi todos sus productos en la actualidad, excepto el iPhone. Esto es algo que claramente se siente algo desactualizado, ya que ahora no solo son los dispositivos Android los que utilizan este puerto, sino que también lo hacen los aparatos de Apple y eso ya es decir mucho.

iPhone 14 plegable, por qué no

Sabemos que Apple cuenta con un historial destacado a la hora de tomar una tecnología o proyecto existente, para a partir de allí lograr conseguir productos que puedan tener un impacto directo en la vida de los usuarios.

Dicho esto, no sería tan descabellado pensar en que los de Cupertino piensen en fabricar un iPhone plegable a su estilo. Con ello, sin duda alguna se le daría un impulso a este tipo de móviles, los cuales simplemente no han podido encajar del todo en la sociedad de hoy día, ya sea por sus altos precios o porque no llegan a ofrecer una razón convincente para que las personas hagan uso de su pliegue.