Estos son algunos de los mejores juegos con historia para móviles Android

Para muchos, los videojuegos de historia son los mejores, donde cada personaje cuenta con un desarrollo personal y hay una historia general de lo que ocurrió, lo que está ocurriendo y/o lo que ocurrirá.

Estos títulos más que todo se encuentran disponibles para plataformas como PlayStation, Xbox o PC. No obstante, hay muy buenas opciones y títulos reconocidos que se pueden encontrar en la Play Store para móviles Android, así que presta atención para conocerles.

Si eres un viejo seguidor de los videojuegos con historia, seguramente conoces a Life is Strange, un título bastante famoso y aclamado por los medios. Publicado por Square Enix, se trata de un juego donde estarás en la piel de Max Caulfield, una estudiante de fotografía que descubre su poder para viajar en el tiempo y así cambiar el curso de los acontecimientos.

El juego se reparte en cinco capítulos, sobre los cuales deberás ir conociendo los poderes del personaje y saber que estos (el retroceder y avanzar en el tiempo) pueden traer terribles consecuencias a la hora de resolver los misterios que hay en Arcadia Bay, la ciudad del juego. Se encuentra totalmente gratis en la Google Play, así que puedes ir a descargarlo ahora sin ningún problema.

Esta es otra interesante opción que te puede llamar la atención, y es que como su nombre lo indica, Sara ha desaparecido y es a través de su móvil que podrás ir viendo diferentes pistas para tratar de encontrarla y saber qué es lo que ha ocurrido.

Desde el dispositivo tendrás que encontrar la información que puedas, ya sea desde sus mensajes o llamadas, notas, correos electrónicos, fotos o videos personales, de los cuales muchos pueden estar protegidos con contraseña, ocultos o incluso perdidos. Ya en base a tus propias decisiones, el juego puede que tome un camino u otro, así que decide con cuidado. Puedes descargar este juego desde la Google Play de manera gratuita.

Si lo que deseas es conocer un título que sea de pago pero que valga completamente la pena, Old Man’s Journey es la opción perfecta para ti. Se trata de una historia que únicamente hace uso de visuales y no de palabras, y se centra específicamente sobre los malos y buenos momentos de la vida, los diferentes cambios de planes que estas pueden sufrir, los sueños rotos, etc.

Contando con un diseño y gráficas bastante trabajadas, este título de 1,99 euros ha sido ganado más de 17 premios internacionales, destacándose con el premio al mejor juego emocional, el premio al mejor arte y el premio a la innovación.

Por último, presentamos a 80 Days, un título de pago basado en la icónica novela de “La vuelta al mundo en ochenta días”. Reencarnando al personaje de Phileas Fogg y su fiel acompañante Passepartout, tendrás que cumplir con la apuesta de dar la vuelta al globo en ese tiempo o menos, y todo en esta divertida y peligrosa aventura interactiva.

Mide y lleva sumo cuidado de tus finanzas, el tiempo de viaje y las rutas que tomes para llegar a diversas ciudades del mundo lo más rápido posible, ya sea en tren, barco, avión o cualquier medio. Gran título que puedes disfrutar por 5,49 euros.