Google Calendar te muestra cómo organizas tu tiempo y cuáles son tus prioridades

Google quiere que los usuarios sean conscientes del tiempo que dedican a las diferentes facetas de su trabajo. Y para ello, ha lanzado una nueva actualización para Calendar que optimiza la dinámica de Time Insights.

Con un simple vistazo, los usuarios podrán saber cómo está dividido su calendario y a qué actividades le dan prioridad en su agenda diaria.

Google Calendar permite usar colores y categorías a los eventos

El año pasado, Google Calendar lanzó una función llamada «Time Insights» que ayuda a los usuarios a analizar cómo gastan su tiempo basada en su calendario.

A través de gráficos y estadísticas muestra la cantidad de horas que se ha invertido en las reuniones, con qué contactos se pasa más tiempo, qué días están más ocupados, entre otros datos. Una información que pretender ayudar a los usuarios a evaluar cómo organizar su jornada de trabajo, y sean consientes del tiempo que invierten en determinados proyectos, reuniones, etc.

Una dinámica que Google quiere mejorar con la última actualización de Calendar. Los usuarios ahora pueden usar etiquetas de colores en los eventos para categorizar las diferentes actividades que están agendadas en el calendario. Por ejemplo, puede usar una etiqueta de color para las actividades personales, trabajo, proyectos, tareas importantes, etc.

De esa manera, el usuario no solo verá un gráfico desglosando cómo invierte su tiempo, sino que con un simple vistazo podrá saber cómo está organizado su calendario. Por ejemplo, si está llevando una agenda equilibrada entre el tiempo que dedica a su trabajo y sus proyectos personales, si hay demasiadas actividades sin importancia que cortan su productividad, etc.

Y por supuesto, esta visión de su calendario a todo color también podría servir para organizar mejor sus horarios y optimizar su rutina. Esta nueva dinámica está disponible para clientes Business Standard y Plus, Enterprise Standard y Plus, Education Plus y Nonprofits.