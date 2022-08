Así puedes poner un vídeo como fondo de pantalla en móviles Android

¿Sabías que puedes poner vídeos animados como fondo de pantalla en tu móvil Android? Sí, esto es completamente posible a partir de aplicaciones confiables de terceros, y por ello el día de hoy te estaremos hablando sobre este tema.

Y de las diferentes opciones que se pueden encontrar dentro de la Google Play, hemos decidido enfocarnos en la app de Video to Wallpaper, que como su nombre lo indica, sirve básicamente para poner vídeos como fondos de pantalla.

Esto no es algo que no resulta para nada complicado y solo necesitarás un par de minutos para llevarlo a cabo, ya que la aplicación trata de simplificarte el proceso lo más posible. De hecho, solo hace falta que descargues Video to Wallpaper en tu móvil Android desde la Google Play y sigas los pasos que verás a continuación.

Cómo poner un vídeo animado de fondo de pantalla en tu móvil Android

– Una vez tengas descargada la app de Video to Wallpaper en el móvil, accede a ella.

– Pulsa sobre el botón de + que se muestra en la esquina inferior derecha.

– Sobre la nueva ventana emergente que se aparecerá en tu pantalla, escribe en la línea de arriba el nombre que quieres asignarle al fondo de pantalla, para luego en la línea de abajo oprimir el botón que dice Choose para escoger el vídeo en cuestión dentro de tu galería.

– Cuando el vídeo esté agregado, entra en este y pulsa en la pestaña de Definir como fondo de pantalla, la cual se te mostrará en la esquina superior derecha.

Ahora sí, esto vendría siendo todo para que por fin puedas disfrutar de un fondo de pantalla dinámico y diferente a lo usual. Inclusive, puedes optar por descargar vídeos en redes sociales como TikTok donde seguro encontrarás una extensa cantidad de vídeos de paisajes en alta calidad o de la categoría de wallpapers que más te gusten, así que ya sabes a dónde ir para encontrarles.