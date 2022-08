Google usa IA para mejorar los resultados de búsqueda

El equipo de Google anunció que está usando un nuevo modelo de inteligencia artificial para mejorar los resultados de búsqueda.

El objetivo es mejorar los fragmentos destacados para que brinden resultados más precisos y relevantes a los usuarios.

Cuando realizamos una búsqueda en Google se nos muestran muchísimos resultados. Sin embargo, en la parte superior encontramos los fragmentos destacados con un párrafo breve que nos da una vista previa de uno de los resultados.

Es esta dinámica la que Google quiere mejorar con su nuevo modelo de IA para que los fragmentos puedan responder preguntas complejas

Usando este técnica, que funciona como un sistema de referencia cruzada, pueden mejorar la calidad de los fragmentos destacados que aparecen en los resultados de búsqueda. Y por otro lado, no se mostrarán estos fragmentos cuando la pregunta está mal planteado o no es correcta.

Si bien la mayoría suele buscar información en las redes sociales cuando hay sucesos en desarrollo, el buscador de Google sigue siendo una de las primeras opciones para mantenerse información. En esos casos, Google muestra en su buscador avisos de contenido, como ves en las imágenes de arriba, que sugieren que los usuarios vuelvan a realizar esa consulta más tarde. Una dinámica que también aplicará en otro contexto:

Ahora estamos ampliando los avisos de contenido a las búsquedas en las que nuestros sistemas no tienen mucha confianza en la calidad general de los resultados disponibles para la búsqueda. Esto no significa que no haya información útil disponible o que un resultado en particular sea de baja calidad.