Google Docs te advertirá si estás trabajando en un archivo Office incompatible

Google Docs está sumando una nueva dinámica para aquellos que usan su editor para trabajar con archivos Office.

Para que no pierdas parte de la edición por problema de incompatibilidad, Docs te mostrará mensajes de advertencias para que tomes medidas antes de seguir con tu trabajo. Una dinámica que también se implementa en Presentaciones y Hojas de Cálculo.

Google Docs tiene nuevas opciones para trabajar con archivos Office

Una de las ventajas que ofrece Google Docs es que podemos editar archivos de Office usando casi las mismas funciones, y sin salir de su editor. Sin embargo, puede que se presenten problemas de incompatibilidad por funciones de Office que no funcionen correctamente en la interfaz de Docs, y que puede afectar los cambios de edición.

Para que no se pierda tu trabajo o te encuentres con la sorpresa de que el archivo no ha tomado los cambios, Google Docs te advertirá de cualquier problema de incompatibilidad entre archivos mientras estás en modo de edición.

Cuando surjan estos problemas, Docs mostrará de forma constante una advertencia triangular junto con la etiqueta azul que se muestra en la parte superior del menú. Con solo pulsar sobre la advertencia, te informará del problema de incompatibilidad o si hay funciones que no están trabajando de forma correcta.

Si bien no evitará que sigas editando el documento, te advertirá que tu edición y los cambios que estás realizando puede que no se guarden y pierdas todo el trabajo. Y si ya has realizado cambios, Docs te facilitará ir al «Historial de versiones» para deshacer la edición y volver al documento original.

Una dinámica que también se implementará cuando trabajes con archivos Office desde Hojas de cálculo y Presentaciones. Esta nueva dinámica está disponible tanto para Google Workspace, G Suite Basic y Business como usuarios con cuentas personales de Google.