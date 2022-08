Fútbol en el metaverso, así se presenta Intergalactic Football

Antes de hablar sobre el proyecto que nos han presentado hoy, dejadme hacer una introducción sobre lo que es el metaverso y sobre el motivo por el que creo que a la prensa se le está yendo el concepto de las manos.

Por un lado tenemos la Realidad Virtual, una tecnología que permite que disfrutemos de entornos inmersivos, tridimensionales, con solo ponernos unas gafas especiales. Esas experiencias las podemos disfrutar sin necesidad de conectarnos a Internet, sin necesidad de conocer gente nueva ni nada semejante.

Por otro lado tenemos al metaverso, una conexión de entornos de Realidad Virtual que pueden disfrutarse por cualquier persona en cualquier parte del mundo. El prometido metaverso sería semejante al del libro (y película) Ready Player One, donde miles (o millones) de personas se ponen las gafas de Realidad Virtual para compartir espacios virtuales con su avatar.

Este metaverso está lejos de ser una realidad. Sí es posible compartir una misma experiencia VR con una decena de usuarios, pero llamar a eso metaverso, es una exageración.

Por eso comento que a la prensa no especializada se le está yendo el concepto de las manos, porque hay mucha empresa que hace algo con Realidad Virtual, lo llama metaverso, y se lo presenta así a los medios para ver si cuela.

No todo lo que usa Realidad Virtual es Metaverso, por mucho que algunos quieran negarlo.

Lo curioso es que hay otros proyectos que ponen metaverso en su descripción sin tener ni siquiera una experiencia en Realidad Virtual. Si todo lo que conecta personas de diferentes lugares del mundo es un metaverso, Internet sería un metaverso por definición…

Qué es Intergalactic Football

Una vez hecha la introducción, vamos a ver qué es lo que hace intergalactic.football, un proyecto que junta dos palabras muy sabrosas en el mundo SEO: fútbol y metaverso.

Se trata de un juego que permite la gestión de equipos de fútbol, un juego multijugador en vivo, donde podemos crear y administrar nuestro propio club de fútbol. Los clubs jugarían en ligas que ocurrirían en diferentes planetas, con un mapa en su plataforma para poder ir descubriéndolas.

Al registrarnos podemos conseguir un pack de jugadores y elegir tácticas para hacer crecer al equipo. La primera temporada del juego comienza mañana, 5 de agosto, por lo que ya está abierto para que cualquiera pueda probarlo.

Club de fútbol en intergalactic football

Nada más registrarnos, nos animan a crear un club de fútbol. Una vez puesto el nombre, abrimos el sobre de jugadores que nos ha tocado. Este es el resultado:



Cada jugador tiene su ficha, con sus características personales y la posibilidad de enviarlo a otro club.

Esta es la ficha del jugador estrella del club WWWhatsnew:

Empezamos con 100.000 monedas para poder realizar transacciones, lo que nos permite ir al mercado existente y comprar jugadores nuevos (o vender los nuestros)

Comienza el juego

Mañana comenzará la primera temporada de fútbol intergaláctico, con más de 90 entrenadores y equipos participando en la primera temporada alfa del juego, necesaria para obtener comentarios para mejorar el fútbol intergaláctico para las próximas temporadas alfa y beta.

Quieren que la segunda temporada tenga un sistema de transferencia de jugadores más complejo, y poco a poco llevar la experiencia a algo más inmersivo.

¿Fútbol en el metaverso?

No, esto es un simulador de equipos de fútbol parecido a otros muchos que hay en el mercado. Ni siquiera hay blockchain para garantizar la propiedad de cada jugador (si la hay, no lo comentan), nada de VR, nada de inmersión multijugador ni de Ready Play One.

Otra cosa es lo que quieren crear en el futuro, pero de momento, nada sorprendente.