Tinder cancela sus planes de expandirse al metaverso y de lanzar una moneda virtual

Tinder es por excelencia la aplicación de referencia en lo que a citas en línea respecta. Durante los últimos años ha cultivado un gran éxito, convirtiéndose incluso en un elemento de la cultura popular de esta generación.

Este éxito, pretendía ser materializado por Match Group, su empresa matriz, en una experiencia más completa y compleja, involucrando monedas virtuales y citas basadas en metaversos. No obstante, estos planes fueron truncados por una reorganización de la plana ejecutiva de la empresa.

Tinder redujo su crecimiento, renunció su directora ejecutiva y suspendieron planes relativos al metaverso

Iniciando esta semana, Tinder reportó sus ganancias del último trimestre, que a pesar de ser un 12% más altas que las del año pasado, no superaron las expectativas de los analistas de Wall Street. Frente a esto, la directora ejecutiva de Tinder, Renate Nyborg, aununció su dimisión de la empresa a menos de un año de asumir el puesto. En medio de este panorama, Match Group anunció la suspensión de sus planes de adoptar nuevas tecnologías en Tinder, como monedas virtuales y citas basadas en metaversos.

El CEO de Match Group, Bernard Kim, expresó a los accionistas de la empresa su frustración con el desempeño actual de Tinder, señalando que la popular aplicación de citas no ha podido lograr su usual éxito de monetización en los últimos trimestres, incumpliendo las expectativas de crecimiento de ingresos de la compañía.

Kim atribuyó los problemas de Tinder a la «ejecución decepcionante de varias optimizaciones e iniciativas de nuevos productos», pero expresando también que ejecución y la velocidad del producto de Tinder aún se pueden mejorar.

Con la renuncia de Nyborg, fue reconfigurada por completo la mesa directiva de Tinder, que aún se encuentra a la espera de un nuevo director ejecutivo que asuma el rol de manera permanente. Mientras tanto, este equipo directivo contará con la supervisión de Kim.

Las ambiciones de Tinder con el metaverso comenzaron tras la adquisición de Hyperconnect en febrero de 2021, cuya plataforma pretendía ser usada para crear nuevas experiencias de citas virtuales. No obstante, las posibilidades de que estas ideas se materialicen se desvanecieron tras esta situación.

«Dada la incertidumbre sobre los contornos finales del metaverso y lo que funcionará o no, así como el entorno operativo más desafiante, he instruido al equipo de Hyperconnect para que repita pero no invierta mucho en el metaverso en este momento», escribió Kim. “Seguiremos evaluando este espacio cuidadosamente y consideraremos avanzar en el momento apropiado cuando tengamos más claridad sobre la oportunidad general y sintamos que tenemos un servicio que está bien posicionado para tener éxito”, agregó.

También, el proyecto de moneda virtual de Tinder, que no alcanzó a avanzar lo suficiente como para conocer más detalles sobre el mismo, entró en suspenso. “Después de ver resultados mixtos al probar Tinder Coins, decidimos dar un paso atrás y volver a examinar esa iniciativa para que pueda contribuir de manera más efectiva a los ingresos de Tinder”, dijo Kim. “También tenemos la intención de pensar más en los bienes virtuales para garantizar que puedan ser un motor real para la próxima etapa de crecimiento de Tinder y ayudarnos a desbloquear los usuarios avanzados sin explotar en la plataforma”, comentó el CEO de Match Group.

La compañía continúa explorando nuevas posibilidades para agregar funciones que enriquezcan la experiencia de uso de Tinder. Sin embargo, el decrecimiento económico que afecta a la empresa, más allá de la situación financiera global, podría responder al cambio de hábitos de la sociedad, hoy registrado a ya bastante tiempo de distancia de los confinamientos por la pandemia.