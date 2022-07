Cómo detectar e identificar cuentas falsas de Instagram

Al igual que suele ocurrir en cualquier red social, Instagram cuenta desafortunadamente con millones de cuentas falsas. Muchas de estas cuentas son usadas para robar la identidad de personas, para investigar, estafar, chantajear, etc.

La cosa es que, como Instagram no es capaz de distinguir entre perfiles falsos y auténticos en sí, nos toca a nosotros analizar con detalle prácticamente cualquier perfil para ver si es real o no.

Y aunque no hay tácticas infalibles, sí que hay ciertos tips o consejos que puedes seguir para detectar cuentas falsas dentro de Instagram, así que sin más que agregar, vamos a por ello.

Mira si la cuenta es activa dentro de la red social

Un usuario promedio de Instagram suele montar algunas publicaciones o historias cada cierto tiempo, cosa que de seguro tienes más que clara. Ahora, el subir demasiados posts o vídeos el mismo día o en un lapso de tiempo muy corto, es algo que suelen hacer en las cuentas falsas para tratar de volverlas lo más reales posible.

Dicho esto, deberás de verificar los lapsos en que han sido publicadas las fotos, vídeos o reels de la persona en cuestión, además de sus historias destacadas, etc.

Presta atención a los perfiles de seguidores

Un factor determinante para saber si el perfil en cuestión es falso, es indagar un poco dentro de sus seguidores y verificar si se ven reales o no, ya sea que tenga pocos o miles.

Básicamente, si llegas a ver followers que sean de India, China, Rusia y Países árabes, que no tienen ni una publicación, que tienen muy pocos seguidores o que ni siquiera tienen foto de perfil, de allí es donde se sacará la conclusión de que se trata de una cuenta fake.

Ten en cuenta siempre el número de seguidores totales

Que una cuenta con una inmensa cantidad de seguidores (miles o incluso cientos de miles) solo tenga unas cuantos likes o comentarios en sus publicaciones, viene siendo una alerta roja que no se puede pasar por alto. De igual manera ocurre si la cuenta en cuestión sigue a muchos usuarios pero tiene pocos followers.

Extremo cuidado con las cuentas sin foto de perfil o biografía

No hay ni qué decirlo, si una cuenta dentro de Instagram comienza a seguirte o a interactuar contigo y no tiene ni foto de perfil ni biografía, ten casi por seguro (por no decir completamente) que se trata de una cuenta falsa.

Y es que aunque te sorprenda, muchas veces ni siquiera son capaces de maquillar un poco los perfiles para que tengan cierto toque de realidad, así que ya lo sabes.