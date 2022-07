Así son los Friends Mix, el nuevo tipo de lista de reproducción personalizada de Spotify

Spotify llega a entender nuevamente que los amigos pueden llegar a ser una gran fuente de inspiración para conocer nuevos artistas y temas musicales, por lo que en base a ello acaban de lanzar Friends Mix, su nuevo tipo de lista de reproducción personalizada.

La compañía señala que su nuevo tipo de lista de reproducción personalizada se basa a su vez en Blends, su otro tipo de lista de reproducción personalizada, contando con las mejores capacidades de personalización que permite a los usuarios conectarse entre ellos para descubrir nuevos temas musicales.



La compañía describe su nuevo tipo de lista de reproducción personalizada de la siguiente manera:

Friends Mix se basa en los Blends que ha creado con sus seres queridos, por lo que si ya se ha combinado con un amigo, está en camino de recibir un Friends Mix. Una vez que haya creado tres Blends para dos personas, verá una nueva lista de reproducción, Friends Mix, en su estante Made For Us dentro del Made For You Hub