Probando la Amazon Fire 7 (2022), la tablet realmente económica de Amazon

La tableta Fire 7 de Amazon revolucionó el sector en 2019 cuando ofreció precios de poco más de 80 dólares por una tablet android. En 2022 lo ha vuelto a hacer con la Amazon Fire 7 (2022), con procesador mejorado, más memoria y más espacio que su versión 2019.

Estamos hablando de una tableta con almacenamiento de hasta 32GB, con opción de aumentar a 1TB con microSD. Tiene una CPU de cuatro núcleos a 2 GHz y solo 2GB de RAM, pero es más que suficiente para ver vídeos y ejecutar aplicaciones de streaming. No es una tablet gaming, está claro, pero prefiero ver películas y series con la Amazon Fire 7 que con el móvil, de eso no hay duda.

Está disponible por 79,99 euros ya en España.

Características técnicas de la Amazon Fire 7 (2022)

Como sistema operativo tiene Fire OS 8, basado en Android 11, y su batería aguanta hasta 10 horas de uso mixto, con carga de 5 W. En conectores, como podéis ver en las fotos, contamos con USB 2.0 (Tipo-C) y audio de 3,5 mm.

Las cámaras no son nada del otro mundo, una 2MP trasera y una 2MP delantera, suficiente para videoconferencias. Lo dicho, no es una tablet impresionante por su hardware, pero su precio es realmente llamativo.

La pantalla es de 7 pulgadas, 1024 x 600 IPS LCD, y su tamaño es de 180,68 x 117,59 x 9,67 mm, con un peso de 282 g.

Por supuesto, es compatible con WiFi 5 y Bluetooth 5.

Mejoras respecto a la Amazon Fire 7 (2019)

La anterior Fire 7 ya fue un gran paso en el sector, ya que conseguía entrar en los hogares con un precio muy bajo, ofreciendo multimedia e integración con los servicios de Amazon.

Ahora lo vuelve a hacer con las siguientes mejoras:

– Carga con USB-C.

– La batería dura un 40% más, llegando a las 10 horas.

– El procesador es un 30% más rápido, por lo que las apps se abren más rápido y se nota mejora en la reproducción de vídeo. También hay mejora notable si usáis juegos básicos, nada de algo muy complejo en 3D, ya que, repito, no es una tableta diseñada para alta capacidad de proceso gráfico.

– Se ha optimizado para videollamadas en modo horizontal. Para ello usan las cámaras frontal y trasera de 2 MP con grabación de vídeo HD de 720p. Lo he probado con la funda que veis en las fotos, lo que ayuda a realizar videollamadas sin necesidad de usar las manos para sujetar la tablet.



– El diseño es más delgado y ligero, aunque se siguen notando márgenes grandes si los comparamos con otras tablets. La idea es que resista el desgaste diario, de hecho es dos veces más resistente que el último iPad Mini en las pruebas de caída. Personalmente el diseño no me gusta nada, pero cumple con su objetivo.

– El nuevo sistema operativo es compatible con modo oscuro de Android para determinadas aplicaciones, como Kindle.

Análisis en vídeo

En este vídeo tenéis las pruebas realizadas y el aspecto de la nueva Fire 7:

Conclusiones

Por 79,99 euros no se puede uno comprar ni un móvil de gama baja, por lo que está claro que su fuerte es el precio. Es una tablet resistente que nos permitirá hacer videollamadas, comprar, ver vídeos y disfrutar de música, algo que solemos hacer con el móvil, pero que podemos hacer con la Fire 7 para ahorrar batería del smartphone y disfrutar del contenido en una pantalla mayor.

Ese es el uso que le doy yo. He dejado de ver streaming desde el móvil y he comenzado a realizar videollamadas desde la Fire 7, dando un descanso a un móvil que me costó diez veces más. También es más practico perderse en TikTok o en Reels usando una tablet de 7 pulgadas que una de un móvil.

No me ha gustado la experiencia de lectura. Cuando el texto es pequeño se nota que no hay resolución suficiente. No es una tablet para quedarse horas leyendo artículos, desde luego, a no ser que usemos la app Kindle que viene incluida y aumentemos el tamaño de la fuente (aunque para eso uso el lector Kindle al que tanto cariño tengo). La navegación por Internet tampoco es muy fluida, pero mejora si lo comparamos con la versión de 2019.

Estoy muy acostumbrado al uso de la Play Store de Google, pero en la tienda de apps de amazon es posible encontrar prácticamente todas las apps que necesito. No están todas las apps, ni todos los juegos de Play Store, pero se pueden instalar directamente usando el archivo APK (tampoco lo recomiendo, ya que pueden entrar amenazas o puede ser que no haya procesador suficiente para ejecutarlos). La experiencia de juego en la Fire 7 no ha sido muy buena, quitando el Candy Crush y poco más, pero para jugar ya tengo la PAD 5 de Xiaomi o la Xbox… cada cosa con su cosa.

Lo mire por donde lo mire, es una buena adquisición por el precio que tiene, principalmente si queréis un dispositivo portátil y resistente para ver vídeos y hacer videollamadas.