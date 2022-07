Google Meet ya permite llevar reuniones en curso como transmisiones en vivo en YouTube

Google Meet está ampliando las ediciones soportadas de Workplace que podrán llevar las reuniones en curso como trasmisiones en vivo en YouTube para que, de este modo, pueda llegar a una audiencia más amplia, si bien, esta posibilidad ya lleva poco más de un año disponible para profesores en Meet tras una actualización dirigida a este colectivo.

Según esta página de soporte, las ediciones soportadas de Workplace con esta actualización son las siguientes: Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Teaching and learning upgrade, y Workspace Individual.



En algunos mercados también estará disponible para miembros del planes premium de Google One.

Quienes no tendrán acceso serán quienes estén detrás de cuentas Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Standard, Education Fundamentals, Frontline, organizaciones no lucrativas, así como versiones legadas de G Suite Basic y Business, según explica la compañía.

Para llevar las transmisiones en vivo con YouTube será necesario que el canal donde se vaya a llevar a cabo tenga aprobación previa, y cuyas solicitudes pueden tomar un periodo máximo de 24 horas en ofrecer la aprobación.

Además, también es necesario que el canal de YouTube esté conectado a una reunión en curso.

En estos momentos no es posible seleccionar desde Meet el canal al que se desea llevar la transmisión. YouTube dice que se entre a una reunión con la misma dirección de correo utilizada para la creación del canal de YouTube.

Cuando se inicia una transmisión en vivo en YouTube desde Meet no existe posibilidad de pausarlo, donde la única solución pasa por finalizar una transmisión en vivo y crear otra desde la misma reunión de Meet.

Y además, el vídeo transmitido en vivo desde Meet podrá albergarse en YouTube para accesos posteriores, si bien el propietario del canal también puede eliminar el vídeo después de haber llevado la transmisión en vivo.

Más información: Página de soporte de Google