Así puedes ver vídeos de YouTube junto a tus amigos en línea

Es genial el poder ver todos los vídeos que desees en YouTube desde la comodidad de tu casa, además de poder acceder desde prácticamente cualquier dispositivo inteligente. Ahora bien, algo que puede llegar a estar mucho mejor en cientos de ocasiones, es el compartir estos vídeos con alguien más que no esté contigo en el lugar.

El hecho es poder ver estos vídeos de manera online con las personas en cuestión, lo cual para fortuna de todos es posible. Por ello, el día de hoy te estaremos mostrando diferentes opciones de calidad que te pueden ayudar a cumplir este objetivo.

Sin ir muy lejos, Watch2Gether tal vez sea la web más cómoda y segura que hay para ver vídeos de YouTube online con otras personas. Y es que una vez entres en el sitio, solo tendrás que crear una sala, enviar la URL correspondiente a tus amigos y por último encontrar un vídeo que te guste o pegar el enlace de alguno en específico que tengas en mente.

Otra opción bastante conocida para ver vídeos de YouTube con otras personas de forma online es SyncTube, una web bastante similar a la anterior y que cuenta con una interfaz bastante sencilla, directa y funcional.

De entre lo que destaca esta alternativa, se encuentra la posibilidad de controlar la privacidad de la sala para que no se una cualquier extraño, acceso a un chat grupal o también el evitar que tus amigos pasen vídeos por accidente, entre otras cosas.

A diferencia de las páginas anteriores, en Twoseven sí será necesario que crees una cuenta para que puedas acceder a la zona donde se ven los vídeos en simultáneo con tus amigos. No pasa nada, que es gratuito y te permite no solo ver vídeos de YouTube, sino que también te da soporte para visualizar series y películas de diversas plataformas como Netflix, Prime Video, HBO Max, etc.