Google Calendar ocultará las invitaciones de remitentes desconocidos

Google está lanzando una nueva actualización para Calendario con el fin de frenar el spam.

Tal como ha implementando en otros de sus servicios, Google dará más control a los usuarios para que no tengan que lidiar con los spammers.

Google Calendar tiene una nueva estrategia para lidiar con el spam

Si bien podemos aplicar filtros para no tener que lidiar con el spam en Gmail o configurar algunas opciones para no recibir contenido de desconocidos en Docs, no tenemos herramientas que nos ahorren tener que lidiar con invitaciones de desconocidos en Calendar.

Un problema que ya tiene solución, ya que la última actualización de Google Calendar nos permite configurar que se muestre en nuestro calendario solo las invitaciones a eventos que provienen de remitentes conocidos. En este caso, Calendar calificará como «remitente conocido» a personas que tengamos en la lista de contactos, si pertenecen al mismo dominio de empresa o si ya hemos interactuado antes con ese usuario.

Si bien esto no evitará que las invitaciones a eventos de desconocidos sigan apareciendo en la bandeja de entrada de Gmail, estas no se mostrarán en nuestro calendario. De esa forma, no estará plagado de invitaciones que no nos interesan o que desconocemos su procedencia.

Por otro lado, si quieres dar un vistazo a las invitaciones a eventos de desconocidos, puedes hacerlo desde el correo electrónico. Si te interesan, entonces tendrás que aceptarlas de forma manual para que se agregue a tu calendario con el resto de los eventos.

Un detalle a tener en cuenta es que Google Calendar mostrará de forma predeterminada todas las invitaciones en el calendario, así que para implementar la nueva dinámica tienes que realizar un ajuste en la configuración.

Para ello, solo necesitas ir a Configuración de Google Calendar >> Configuración de los eventos >> Añadir invitaciones a mi calendario >> Solo si se conoce el remitente.