¿Vas a viajar con amigos? Pues aquí tienes la lista definitiva de apps gratuitas que te ayudarán de principio a fin

El hacer viajes con amigos es una de las mejores opciones que hay para compartir con esos compañeros cercanos, y ya sea que realicen un viaje cercano o lejano, siempre es mejor dividir todo de manera igualitaria.

Para esto han sido creadas muchas apps que puedes encontrar en la Google Play y que, fácilmente, ayudarán a que tú y tu grupo de amigos puedan repartir los gastos en sus viajes juntos. ¿Quieres saber cuáles aplicaciones son las mejores de esta categoría? Pues vamos a por ello.

Splitwise encabeza sin duda alguna este listado, y es que por si no la conocías, se trata de una aplicación especialmente creada para llevar cualquier tipo de cuentas comunitarias, es decir, entre tú y tus amigos o familiares.

Funciona como un administrador de gastos, por lo que una vez abras la app e inicies sesión, se podrá comenzar a llevar el presupuesto del viaje y ver entre qué personas tienen que repartirse diversos pagos, lo cual seguramente ayudará bastante a que todo salga bien, monetariamente hablando. Cuenta con más de 10 millones de descargas en la Google Play y es de descarga gratuita.

Esta es otra app de las más conocidas en la Google Play para repartir los gastos entre amigos, contando con diferentes características especiales que le hacen destacar para que las cuentas se puedan llevar de manera clara y sencilla.

Algo bastante interesante Tricount, es que permite crear grupos desde donde todos los compañeros podrán añadir sus propios gastos, además de poder ver el saldo o presupuesto total de la cuenta.

Tricount es descarga gratuita, puedes utilizarle desde el móvil o el ordenador y también funciona de manera offline, así que sin duda es una opción que puedes tener en mente cuando llegue la hora del viaje con tus amigos.

Lo interesante de Settle Up pasa en que no solo es capaz de almacenar y sincronizar todos los gastos, ya que desde allí también podrás ver quién es la próxima persona a la que le toca pagar, ya sea mediante pagos a porcentaje, a medias, con otros amigos, etc.

Soporta el registro de gastos con diferentes divisas, además de contar con notificaciones de cambios en cuanto a los pagos por si alguno se quiere hacer el listo. Al igual que las dos aplicaciones anteriores, Settle Up se puede descargar totalmente gratis desde la Google Play, además de que también cuenta con un plan prémium por si estás interesado.