Cómo saber lo que dice una nota de voz en WhatsApp sin que la otra persona sepa que la abriste

Podría decirse que WhatsApp es una aplicación de mensajería bastante descomplicada y básica, por decirlo de alguna manera. Pues bien, la cuestión es que hay ciertas cosas que suponemos que no se pueden cambiar o hacer, como lo es el escuchar una nota de voz sin que la otra persona se dé cuenta.

Y aunque esto es algo que no se puede hacer de una manera oficial, sí que hay una forma de hacerlo y es mediante servicios de terceros. Específicamente, del que te estaremos hablando se trata de una opción que te permitirá saber lo que dice una nota de voz, pero convertido a texto.

Así es, el convertir notas a textos es algo que puedes hacer con la aplicación de Voice to Text, la cual no le avisará a la persona del chat en cuestión que escuchaste su nota. Con esta app, eso no es algo que deba preocuparte, ya que la otra persona verá si escuchaste su nota únicamente si WhatsApp le muestra las dos palomitas en azul.

Dejando esto claro y sin mucho más que agregar, vamos a con los pasos que debes de seguir para llevar a cabo esta conversión que te comentamos, así que presta atención.

Cómo utilizar la app Voice to Text para saber qué dice una nota sin tener que escucharla

– Descarga Voice to Text en tu móvil y otórgale todos los accesos que te pida.

– Entra en la app de Archivos de tu móvil.

– accede a la carpeta de WhatsApp, luego pulsa en Media y por último en WhatsApp Voice Notes.

– Ahora encuentra la nota en cuestión que quieres convertir a texto. De acuerdo a tu móvil, puede que la última nota que nota se encuentra de primera o al final de la fila.

– Mantenla presionada, luego pulsa en Compartir y por último selecciona la app de Voice to Text.

– Cuando te encuentres dentro de la app, pulsa en Importar audio.

– espera un momento a que la aplicación haga el cambio y listo.

Ten en cuenta que esta app es capaz de convertir audios de hasta 5 horas, además de que sin bien puede llegar a cometer algunos errores a la hora de transcribir las palabras, por lo general suelen estar bastante correctas, con sus respectivos signos de puntuación y acentos incluidos.