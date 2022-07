Así puedes ver las notificaciones de tu móvil en la pantalla de tu televisor con Android TV

Imagina que estás viendo una película o tu serie favorita en tu TV, pero no tienes el móvil cerca y te ha llegado un correo o un mensaje importante a este. En estos casos surge la duda, ¿puedo hacer que las notificaciones de mi móvil aparezcan en la TV?

Pues si tienes Android TV, afortunadamente esto es algo que sí puedes hacer para que de esta manera nunca te pierdas las noticias relevantes que te lleguen al móvil, bien sea de aplicaciones como WhatsApp, Telegram, Gmail, entre muchas otras.

De hecho, esto es algo que no resulta ser complicado de realizar, y es a través de la aplicación de Notifications for Android TV que podremos ver las notificaciones en cuestión. La app permite que tu móvil y la TV puedan sincronizarse, de manera que los mensajes o correos lleguen a este último sin muchas complicaciones.

Mira tus notificaciones del móvil desde Android TV sin ningún problema

Del mismo modo, debes de tener en cuenta que como tal no se podrá interactuar con estas pequeñas ventanas de notificación que se desplegarán en la TV, por lo que únicamente te servirán para determinar si es necesario que atiendas el móvil, o que por el contrario puedas seguir viendo tu película con tranquilidad.

Dicho todo esto, vamos ahora con los pasos respectivos para lograr esto de ver las notificaciones de tu móvil en tu TV, así que presta atención a lo siguiente:

– Entra en el apartado de Configuración, quien está representado por el ícono de una rueda dentada en la zona superior derecha de la pantalla.

– Pulsa ahora sobre la pestaña de My Android TV y luego activa la opción de ADB Debugging.

– Accede ahora a la Google Play (desde la TV), descarga la app de Notifications for Android TV y acepta las normas de uso de la aplicación.

– Ahora desde tu móvil, busca igualmente la aplicación de Notifications for Android TV y procede a descargarla.

– Acepta los permisos y los términos de uso desde el móvil y listo.

Una vez hecho todo esto, podrás ver como ciertas notificaciones comenzarán a aparecerse en tu TV al mismo tiempo que te lleguen al móvil. Eso sí, que no se te olvide que solo se mostrarán las alertas de las apps que tengan tu permiso para hacerlo en el móvil, es decir que si tienes bloqueadas las notificaciones de Gmail en tu smartphone, estas igualmente no llegarán a la pantalla de tu TV.