Los mejores sitios web para colorear para adultos

Aunque bien se sabe que las aplicaciones y sitios web para colorear están especialmente diseñados para niños y estudiantes, esta no tiene por qué ser una tarea que solo los infantes realicen.

Para los adultos, el colorear es una actividad que puede traer consigo muchos beneficios para la salud mental de cada uno, funcionando como una actividad terapéutica relajante.

Y si estas pocas palabras han logrado encender tu llama de querer pintar y colorear, a continuación podrás encontrar algunos de los mejores sitios web para esto y así poder hacerlo en línea desde casa.

Comenzamos este listado de sitios web con HiColoring, uno bastante bueno que cuenta con su sección de pintar especializada para niños, y también dispone de su sector dirigido a los adultos. Como podrás ver, la plataforma busca que te desconectes por completo y reduzcas tus niveles de estrés y ansiedad, todo a través de pintar de manera calmada ciertos dibujos.

Son muchos los modelos que se pueden encontrar en la página, así que nada más hace falta que selecciones uno, escojas el color con el que quieres ir rellenando los espacios y por último lo descargues, si es lo que deseas.

Paint the World Super Coloring es una página para colorear que se destaca por la amplia variedad de modelos (más de 80 mil), colores, tutoriales y mucho más que se puede encontrar allí. Son diversas las categorías de dibujos que puedes encontrar, yendo desde mandalas y modelos de animales, hasta dibujos de coches, celebridades o anime, por ejemplo.

Página web bastante sencilla que, al igual que las anteriores, va directamente al grano y te muestra los diseños de dibujos que hay disponibles para que colorees. Una vez pulses sobre un modelo que te llame la atención, se cargará rápidamente la ventana de Google y así podrás comenzar a pintar de inmediato.

Coloring Online cuenta con diferentes categorías de modelos, los cuales van desde mandalas y naturaleza, hasta animales, casas y castillos.

Lo especial de Coloring Pages Only, es que cuenta con cientos de modelos que en vez de ser únicamente mandalas y animales, en este caso puedes encontrar dibujos de tus películas y series favoritas, ya sean clásicas como Popeye o Hello Kitty, como recientes al propio estilo del Juego del Calamar, Stranger Things, Deadpool, Star Wars, etc.

Una vez selecciones una categoría de dibujo que te guste, entrarás a la ficha del mismo y allí encontrarás otros modelos similares del tema que escogiste. Accede al que más te llame la atención, luego baja un poco y presiona en Color online para comenzar a colorear, Download para descargarlo o Print Picture para imprimirlo.