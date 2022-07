Los coleccionables digitales NFT llegaron a Facebook

Tras estrenar el mayo el soporte para NFT en Instagram, ahora llega la extensión de esta novedad a Facebook.

Meta ahora soporta esta clase de colecciones digitales en su emblemática red social, comenzando con un selecto grupo de creadores.

Al anunciar la llegada de los NFT a Instagram, Meta informó que uno de sus siguientes pasos sería extender esta experiencia también a Facebook.

El momento llegó, replicado de una manera similar. Se trata de un primer nivel de despliegue, habilitado únicamente para un grupo limitado de creadores invitados.

El gerente de producto de Meta, Navdeep Singh, hizo uso de su cuenta de Twitter para compartir capturas de pantalla que ilustran cómo luce en Facebook el soporte de coleccionables digitales.

We're launching NFTs on Facebook! Excited to share what I've been working on with the world. pic.twitter.com/TaV66zRanV

— Navdeep Singh (@navdeep_ua) June 29, 2022