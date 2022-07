Cómo eliminar tu cuenta de Instagram en el iPhone

Instagram se está actualizando en su app para iOS con una interesante novedad que te ahorrará tener que desplazarte hasta la versión web.

Debido a la nueva política de Apple, Instagram está obligado a integrar en la app la opción para eliminar o desactivar la cuenta. Una opción que ya está disponible con la última actualización.

Instagram en iOS agrega la opción para eliminar la cuenta

Si algunas vez has querido eliminar tu cuenta de Instagram, te habrás encontrado que esa opción no existe en la app móvil. Y si bien está disponible la opción para desactivar una cuenta de Instagram, realizar esta acción no elimina nuestros datos de sus servidores.

Así que la única forma de realizar el proceso de eliminar definitivamente nuestra cuenta es recurrir a la versión web de Instagram. Un problema que ya tiene solución para los usuarios de iOS.

Apple está implementando una nueva política para todas las apps que se publican en App Store, obligando a que cumplan con este requisito:

A partir del 30 de junio de 2022, las aplicaciones enviadas a App Store que admitan la creación de cuentas también debe permitir que los usuarios inicien la eliminación de su cuenta dentro de la aplicación

Así que Instagram tuvo que sumar la opción que permite «eliminar o desactivar una cuenta» dentro de la app, para cumplir con la nueva política de Apple. Una opción que te ahorrará la tediosa tarea de ir hasta la versión web para buscar estas opciones en la configuración.

¿Cómo eliminas tu cuenta de Instagram desde tu dispositivo iOS? Solo abre la app, ve a Configuración y entra en el apartado Cuenta. Si te desplazas hasta el final te encontrarás con la opción «Eliminar cuenta».

Cuando eliges esta opción, Instagram te sugerirá «desactivar la cuenta» así que te tendrás que confirmar nuevamente que deseas eliminarla. A partir de esta acción, tienes 30 días para arrepentirte y cancelar la eliminación de la cuenta. Para ello, solo necesitas iniciar sesión nuevamente en tu cuenta de Instagram.