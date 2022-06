Creative Zen Hybrid, probando los nuevos auriculares de Creative

Siempre me han gustado más los auriculares que no invaden mi oído. Es cierto que hay algunas excepciones, pero en general me siento más cómodo con los cascos inalámbricos que con audífonos, y soy bastante exigente con el tema.

En busca de la mejor relación entre calidad y precio, he probado decenas de ellos durante los últimos años, y el último ha sido el nuevo lanzamiento de Creative.

Hablo de los Creative Zen Hybrid, cascos inalámbricos que me llamaron la atención por su diseño minimalista, blanco y plegable, aunque tiene mucho más que un bonito diseño, cuenta con un sistema híbrido de cancelación de ruido activo muy efectivo.

Tiene drivers de 40 mm neodimio y autonomía de hasta 27 horas de audio, ideal tanto para escuchar música como para ver alguna serie en la Tv.

Sobre la cancelación de ruido

Para conseguir esa cancelación de ruido de la que hablo, usan micrófonos instalados tanto en la parte exterior como en interior. Los micrófonos exteriores capturan el ruido ambiental y lo cancelan, y los micrófonos interiores se encargan de hacer lo mismo cuando realizamos llamadas, de forma que la calidad de audio es bastante buena para todos los protagonistas de la comunicación.

Aunque en las especiaciones indican que el 95% del sonido exterior resulta anulado, hay que tener en cuenta que no es lo mismo el ruido de baja frecuencia del tráfico que un timbre de una bicicleta, por lo que es importante conocer el entorno por el que movemos y tener en cuenta que la cancelación de ruido no es magia, es física.

Pongamos el ejemplo de ruido de un patio de colegio al lado de casa. Consigue atenuar mucho el ruido en general, pero las frecuencias que se emiten son muy dispares, por lo que es imposible cancelar un grito, por ejemplo.

Cuenta también con Modo Ambiente, para que podamos estar alertas al entorno sin dejar de escuchar música (para oír un aviso en una estación o tener presente el ruido del tráfico mientras andamos por la calle, que siempre es importante saber cuando tenemos un coche a dos metros).

Calidad y batería

Sobre la calidad de sonido, no decepcionan. Es un sonido con bajos precisos, muy importante para mí, que aún sigo tirando de Enya y música ambiental. También tiene tonos altos bien resueltos, aunque me gustan más sus bajos.

Usa la tecnología SXFI READY, una versión gratuita de la ya comentada tecnología Super X-Fi, disponible desde la aplicación SXFI app. Podéis usarla para escuchar la música guardada en el propio móvil.

La batería es impresionante, casi 30 horas sin parar, y si lo cargo 5 minutos, me da 5 horas más.

Pros y contras

Los pros los tengo claros: el diseño plegable, la batería y la cancelación de ruido. El material también parece de buena calidad, aunque solo llevo probándolos unas semanas, necesitaré más tiempo para verificar si el sudor no hace sus milagros.

Como contra, los botones de control llaman mucho la atención, son poco discretos, y el precio es algo salado, llega a los 109,99 euros, aunque también es cierto que he probado cascos más caros con peores especificaciones.

Podéis encontrarlos en es.creative.com.