Así es la nueva cámara de acción modular de Insta360

Insta360, compañía especializada en cámaras de acción para capturas en 360º, acaba de presentar su nueva cámara de acción modular, la Insta360 ONE RS 1-Inch 360 Edition, desarrollada en colaboración con Leica.

Los interesados podrán adquirir el dispositivo al completo, si bien quienes sean actuales propietarios del One R o del One RS, también tienen a su disposición los kits de actualización compuesto por la batería, el soporte de montaje y los sensores duales 360 de 1″, ya que el nuevo modelo de cámara de acción modular comparte el mismo núcleo de procesamiento que el utilizado en One RS.



Más calidad de imagen en una cámara de acción

Insta360 comenzó su apuesta por las cámaras modulares a inicios de 2020 con la llegada del One R, permitiendo a los interesados adaptar sus dispositivos a las diferentes necesidades de capturas sin necesidad de invertir en un equipo de captura de 360º dedicado.

En el pasado mes de abril de este año, llegó One RS, siendo una actualización menor del One R albergando mejoras en la potencia del procesamiento del núcleo, además de mejoras en las trasferencias de datos mediante WiFi y mejoras en la calidad del micrófono.

La apuesta por la modularidad de las cámaras de acción se acrecienta con la llegada ahora de la Insta360 ONE RS 1-Inch 360 Edition, que ya tienen a la venta a través de su web oficial, tratándose de la «primera cámara 360 de Insta360 con dos sensores CMOS de 1 pulgada, que ofrece una calidad de imagen incomparable con un rango dinámico sobresaliente.»

Los usuarios podrán realizar vídeos a 6K a 360º y fotos 360º de 21 MP, con el añadido de que este dispositivo también es capaz de atreverse con las capturas nocturnas gracias a las dimensiones de los sensores de la cámara unido a las funciones potenciadas por la Inteligencia Artificial para conseguir capturas más claras con el menor nivel de ruido posible.

Pero eso no es todo, ya que este nuevo modelo alberga mecanismos para contar con capturas estables y niveladas incluso en momentos donde no se desee usar un gimbal.

Y si no fuera suficiente, el conjunto también dispone de clasificación IPX3, por lo que en caso de lluvia, también podrá seguirse con la realización de capturas en lugar de buscar un sitio donde refugiarse.

Más información/crédito de la imagen: Web de Insta360