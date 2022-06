Xiaomi Smart Band 7, aquí la tengo para mostrar su funcionamiento

La deseada Xiaomi Smart Band 7 ya tiene versión Global, ya ha salido de China para que cualquier persona pueda disfrutar de la nueva pulsera de la marca.

Hace un par de días que la tengo y ya he podido grabar un vídeo mostrando sus características, así como los detalles de la aplicación que tenemos que vincular.

Como veis, en la caja solo viene la pulsera, el cargador y el manual, no se necesita mucho más. En el propio manual tenemos el código QR para bajar la app, que no funciona hasta que no hayamos cargado la pulsera (se carga en dos horas para darle vida de hasta 14 días).

El diseño es semejante a otras de su sector. Pesa solo 13,5 gramos, y tiene una pantalla de 1,62 pulgadas, AMOLED, con resolución 192 x 490 píxeles y 326 ppp. Su brillo es de 500 nits, y cuenta con modo linterna.

Aquí tenéis el vídeo:

En lo que se refiere a los sensores, tiene tres, un sensor de frecuencia cardíaca PPG, un acelerómetro de tres ejes y un giroscopio de tres ejes, nada de GPS dentro, depende del móvil a la hora de hacer ejercicio posicionado.

Podemos usarlo para monitorear más de 100 modos deportivos, y cambiar su pantalla para adoptar más de 120 diseños diferentes. Puede medir el sueño, con función beta que mide la respiración, y también monitorea oxígeno, frecuencia cardiaca y salud femenina.

Otro dato del que me fío menos es el estrés, así como el PAI, variable global que depende de los factores introducidos en nuestro perfil.

Las notificaciones se pueden configurar por aplicación, así como los permisos. Puede hacer fotos remotamente y recibir alertas de llamadas.

Es una gran pulsera que llega a España por 59,99 euros, aunque puede encontrarse más barata en hekka.club usando el código de descuento whatsnew10 (10 dólares menos).