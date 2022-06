Durcal, probamos el reloj para mayores con GPS y notificaciones de caídas

Hay muchos relojes y pulseras diseñados para personas mayores, así como aplicaciones de salud que pueden gestionarse remotamente para que la familia pueda ver las diferentes variables de forma remota.

Estos dispositivos suelen compartir muchas características. Miden el oxígeno en sangre y la frecuencia cardíaca, y si están vinculados a un móvil, permite indicar la posición, pero solo si el móvil se lleva encima.

Esa es la principal diferencia del reloj de Durcal, un nuevo dispositivo que cuenta con medidor de variables relacionadas con la salud, así como con GPS independiente para poder indicar la posición en todo momento al resto de la familia. Su modelo de negocio está basado en suscripción a los servicios que ofrece, desde 16 euros al mes (de hecho el reloj es gratis, lo que se contrata es el servicio).

Lo he estado probando algunas semanas, y aquí os dejo mi opinión sobre el mismo.

Ventajas del reloj Durcal

Entre las ventajas que he encontrado, tenemos las siguientes:

La persona que lo lleve no necesita llevar también el móvil. El reloj es independiente, tiene una sim interna que permite localizarlo en todo momento.

Podemos configurar la app para que nos avise si el usuario del reloj ha salido de una zona determinada, si ha llegado a casa o si se aleja de un radio específico.

Tiene un sensor que detecta posibles caídas, de forma que si hay algún movimiento brusco vertical, envía una notificación a la app móvil (que deben tener los familiares de la persona usuaria del reloj Durcal).

Tiene un botón en forma de corazón que, cuando se pulsa sin soltar, llama al servicio de emergencias de forma automática (a Movistar Prosegur Alarmas, para ser exactos).

Es cómodo de llevar, y siempre se puede usar como reloj para mostrar la hora, aunque no se pague la suscripción del servicio.

El servicio técnico, que tuve que usar, atiende por Whatsapp, siendo así bastante ágil el proceso (principalmente a la hora de compartir capturas y fotos).

Desventajas del reloj Durcal

No todo han sido cosas buenas, nada es perfecto, de forma que aquí tenéis los puntos que no me han gustado tanto.

Existe cierto lag en el mapa. Desde que el usuario se mueve hasta que el mapa se actualiza, puede pasar un tiempo. En mi caso a veces pasaba más de una hora, pero después de contactar con el servicio técnico, el tiempo se redujo a unos minutos.

El sensor de caídas es muy sensible. Detecta varias caídas al día, aunque no me he caído en ningún momento. Me comentan desde Durcal que está diseñado para el uso de personas mayores, de forma que un movimiento brusco de alguien de 47 años (yo) puede considerarse caída en alguien 30 años mayor.

La batería se agota cada día, hay que cargarlo todas las noches, de forma que no es muy útil para monitorizar remotamente las variables de alguien mientras duerme. Otra opción sería cargarlo durante el día, pero sea como sea hay ciertas horas del día que el reloj debe estar cargándose. Esto es así cuando activamos todos los sensores disponibles, incluyendo GPS y caídas.