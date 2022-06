MDM Bypass – WooTechy iDelock, para desbloquear equipos iOS

Nuestros dispositivos Apple almacenan todo, desde contraseñas de nuestras cuentas bancarias hasta fotos familiares preciadas de cumpleaños, bodas y otras celebraciones. Por eso es angustiante cada vez que un dispositivo iOS está bloqueado.

En algunos casos, eso incluye dispositivos bloqueados por organizaciones o escuelas que olvidaron cómo desbloquear. Es por eso que aprender a usar una herramienta de omisión de MDM confiable es esencial para que siempre pueda acceder a información valiosa en su dispositivo. Una de esas herramientas es iDelock para iOS del equipo de desarrollo experto de WooTechy.

¿Qué es un bloqueo MDM en un iPhone?

Un bloqueo de administración de dispositivos móviles (MDM) permite a los propietarios de dispositivos configurar y crear perfiles de forma inalámbrica que no se pueden modificar sin acceso administrativo. Esto incluye restringir un dispositivo Apple para que no pueda realizar llamadas específicas, usar algunas aplicaciones o hacer cualquier otra cosa que no sea la intención del propietario.

Muchas veces podemos querer eliminar el perfil MDM en los iPhones para poder seguir usando el dispositivo de la forma que deseemos, el problema es que el administrador/propietario del perfil de MDM puede hacer casi todo lo que quiera de forma remota. Eso significa algo tan pequeño como cambiar el fondo de pantalla de su iPhone o borrar todos los datos privados del dispositivo sin previo aviso.

Si bien esta es una excelente herramienta para propietarios de negocios, escuelas y otras organizaciones que permiten a los usuarios tomar prestados dispositivos iOS para trabajos importantes, crea un poco de poder desequilibrado sobre el funcionamiento de un iPhone o iPad. Los bloqueos MDM se utilizan para:

Un programa de préstamo escolar en el que se implementan restricciones de contenido para evitar que el contenido para adultos llegue a los ojos de los más jóvenes.

Eliminar cualquier acceso a las redes sociales de los empleados mientras usan dispositivos iOS propiedad del trabajo.

Restringir los contactos para profesionales legales o relacionados con la salud para que no haya violaciones de privacidad.

Evitar cualquier conexión Wi-Fi, celular o Bluetooth mientras se encuentra en una ubicación para proteger la información confidencial.

El poder de iDelock para iOS

La forma más fácil de evitar las restricciones de MDM en iPhone/iPad es con el software de WooTechy llamado iDelock. Este software compatible con iOS permite que cualquier persona desbloquee el dispositivo para que todas las funciones se puedan utilizar por completo. Esta aplicación funciona con todas las versiones de iOS y coloca un nuevo firmware en su dispositivo para que pueda aprovechar nuevamente las aplicaciones, la comunicación, el entretenimiento y otras características de su iPhone.

Características de iDelock iOS

No se necesita experiencia debido a la interfaz de usuario limpia y las instrucciones guiadas.

Incluye una herramienta gratuita en la versión de prueba que verifica que su dispositivo sea compatible.

Muy útil para eliminar la gestión de dispositivos MDM en el iPad de la escuela que puede haber sido modificado incorrectamente.

Omita fácilmente los bloqueos de MDM, ID de Apple, bloqueos de pantalla y códigos de acceso de Screen Time.

Guía completa de MDM Bypass

El uso de la herramienta de omisión de MDM iDelock de WooTechy es intuitivo y fácil de entender. No necesita ser una especie de experto en TI porque todo el proceso se presenta paso a paso en la pantalla del software. Por ejemplo:

Pasos para eludir MDM con iDelock

Paso 1. Instale iDelock y abra el software, luego haga clic en Omitir MDM. Conecte su iPhone/iPad a su computadora y asegúrese de confiar en su dispositivo.

Paso 2. Elija una situación en función de su demanda:

Situación 1: Bloqueo de la pantalla de MDM

Situación 2: el dispositivo está supervisado y administrado por otra organización

Situación 1: el dispositivo está bloqueado en la pantalla de bloqueo de MDM

Toque Omitir MDM > Comenzar a omitir. Después de esto, comenzará el bypass.

Una vez que se haya omitido MDM en su dispositivo, haga clic en No transferir aplicaciones y datos cuando configure Aplicaciones y datos en su dispositivo.

Nota: MDM reaparecerá si restablece el dispositivo después de omitirlo, pero siempre puede desbloquear el mismo dispositivo con iDelock antes de que caduque la licencia.

Situación 2: el dispositivo está supervisado y administrado por otra organización

Para continuar, haga clic en Eliminar MDM > Iniciar. Luego, iDelock omitirá el MDM de su dispositivo iOS. Después de unos minutos, su MDM se omitirá con éxito.



Antes de pensar que esta herramienta es utilizada por piratas informáticos y aquellos que buscan robar información privada, considere cuántos escenarios prácticos existen por razones completamente inocentes.

Escenario 1:

Usted es el administrador de TI de una escuela y tiene que actualizar los iPad prestados de una clase de estudiantes. Por lo general, solo iniciaría sesión a través del sistema MDM, pero algunos de los niños han intentado usar nuevos códigos de acceso, por lo que no puede obtener acceso. En lugar de estar bloqueado, simplemente conecte el dispositivo a su PC y omita el MDM para que pueda recuperar el control.

Escenario 2:

Un ex enojado intentó apoderarse de su dispositivo habilitando MDM cuando su iPad se quedó desatendido una noche. Te preocupa que empiecen a revisar todos tus mensajes privados, incluso cuando no hay nada que encontrar. Ejecuta rápidamente la herramienta de omisión de MDM iDelock y recupera la propiedad total de su dispositivo antes de que suceda algo más.

Conclusión

El punto es que nunca debe estar fuera de control de su dispositivo. Hay muchas razones por las que un estudiante, empleado o individuo necesita usar todas las funciones de un iPhone o iPad. El uso de una herramienta de omisión de MDM permite a las personas aprovechar al máximo su dispositivo una vez más.

Para obtener más información sobre iDelock o descargar la versión de prueba gratuita y verificar si funcionará con su dispositivo iOS, visite WooTechy iDelock hoy. Esta aplicación le ahorrará tiempo, estrés y dinero. Descárguelo hoy y vea por sí mismo las capacidades de iDelock.