5 consejos para aprovechar tu AirTag lo máximo posible

Seguramente en los últimos tiempos has escuchado mucho sobre los famosos AirTags, los rastreadores Bluetooth de Apple que no han hecho más que ganarse al público desde su lanzamiento en 2021.

Y aunque el método de uso de estos dispositivos es extremadamente fácil, sí que hay algunos trucos o consejos que el día de hoy te estaremos comentando para así aprovechar tu AirTag lo más que se pueda.

Utiliza tarjetas diseñadas para llevar tu AirTag

Las billeteras, mochilas y carteras son algunos de los lugares más usados por los usuarios para introducir un AirTag, en caso de que dichos objetos se pierdan. Pues bien, aunque el tamaño del AirTag es bastante adecuado para lo que es un rastreador Bluetooth, la realidad es que sus dimensiones pueden llevar a que este se deslice de algunas billeteras o se salga muy fácil de una cartera o mochila.

Precisamente por este motivo, en el mercado actual puedes encontrar algunas tarjetas, como las de crédito o débito, donde podrás ubicar el AirTag y que este no se salga accidentalmente de tu billetera.

Revisa la batería de tu AirTag de vez en cuando

A pesar de que Apple asegura que la batería de los AirTag dura más de un año, nuestro consejo es que verifiques de vez en cuando el estado de la batería en cuestión, sobre todo si tu AirTag ya cuenta con cierto tiempo de uso. Entonces, para verificar este dato del rastreador solo debes hacer lo siguiente:

– Desde tu iPhone, ingresa a la app de Encontrar.

– En la sección de Dispositivos o Elementos (dependerá de tu ubicación), selecciona la pestaña de tu AirTag.

– Una vez se despliegue la ficha del aparato, podrás ver el símbolo que indica la batería, exactamente igual al que se muestra en los iPhone e iPad. No podrás ver el porcentaje exacto de la batería, aunque sí que podrás ver el ícono de la batería y desde allí ver cómo se encuentra de carga.

Usa la función de Búsqueda de precisión

Por si no le conocías, Búsqueda de precisión resulta ser una de las mejores funciones de los AirTags, ya que permite mostrarte en tu iPhone la dirección correcta que debes seguir para llegar al rastreador. Para poder ver la flecha y el contador de distancia, tendrás que seguir los pasos que verás a continuación:

– Desde tu iPhone, entra en la app de Encontrar.

– Entra en la sección de Dispositivos y selecciona la ficha del AirTag en cuestión.

– Oprime en el botón de Buscar cerca que muestra una pequeña flecha verde y que se ubica en la zona inferior derecha del mapa.

– Sigue la dirección y distancia que se te indique en pantalla hasta encontrar el AirTag.

Activa el Modo perdido de tu AirTag

Para esas situaciones donde tu AirTag se encuentre fuera de rango y no puedas encontrarle, lo mejor es que actives la función de Modo Perdido. De esta manera, podrás ubicar al rastreador desde la app de Encontrar en tu iPhone. Los pasos para activar dicho modo son los siguientes:

– Desde tu iPhone, accede a la aplicación de Encontrar.

– Dentro de la división de Dispositivos, pulsa sobre el AirTag en cuestión.

– Baja hasta encontrar la sección de Modo Perdido y oprime en Habilitar o Activar.

– Lee la información que se te mostrará y luego presiona en Continuar.

– Ingresa tu número de teléfono o dirección de correo electrónico. También puedes dejar un mensaje personalizado para que se abra cuando alguien llegue a encontrar el rastreador.

– Por último, oprime en Activar.

Ten en cuenta que si no hay dispositivos Apple cerca del rastreador, únicamente podrás ver la última ubicación que este haya emitido.

Ten cuidado con desconocidos que usan AirTags para rastrear personas

Este es un consejo que no se puede pasar por alto ni mucho menos, ya que los propios AirTags no siempre se utilizarán para el bien y, si en algún momento un desconocido llegase a poner un rastreador dentro de tus pertenencias, a tu móvil te llegará una notificación para preguntarte si ese AirTag no identificado te pertenece.

Dicho aviso no te llegará de manera inmediata, aunque luego de un rato sí que se te alertará con la notificación antes mencionada, así que ten mucho cuidado en este tipo de situaciones y, por propia recomendación de Apple, lo mejor es que llames a la policía.