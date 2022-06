3 sitios que pueden ayudarte a saber en qué has gastado tu tiempo en el día a día

No hay nada más fácil que procrastinar y perder el tiempo durante el día, cosa que se debe tratar de controlar para de esta manera aprovechar el tiempo libre de forma productiva.

Ahora, con el propósito de mejorar en este aspecto y saber en qué has estado gastando tu tiempo, el día de hoy te presentamos hasta 3 sitios web que pueden ayudarte, cada uno en su área específica, a saber cómo has gastado tu tiempo durante el día a día.

Saber unos números exactos o cercanos al tiempo total que has utilizado para completar juegos, no es algo del otro mundo que sea muy difícil de conocer. De hecho, How Long to Beat es un sitio web especialmente diseñado para calcular cuántas horas se te pueden pasar para completar un juego.

Una vez entres a su web, se verán casillas de diferentes juegos con el número de horas que dura su historia principal, principal + extra y completista, y como es lógico, las horas irán subiendo de acuerdo a si exploras todas las misiones del juego o solo las necesarias.

Además de la primera cifra mencionada, la plataforma también permite que registres todos los juegos que has completado, y basándose en la información proporcionada por los usuarios, podrás ver el número de horas aproximado que has pasado jugando de acuerdo a la duración general de los juegos en cuestión (tendrás que vincular tu cuenta de Steam).

Sin duda alguna, uno de los lugares (por así decirlo) donde los usuarios suelen pasar más tiempo es dentro de la internet, indefinidamente del motivo por el que se esté conectado. Pues bien, Webtime Tracker es una extensión de Google Chrome bastante completa que permite realizar un seguimiento detallado de los dominios que más visitas, además de un tiempo aproximado de navegación diaria.

Ten en cuenta que Webtime Tracker no tiene por objetivo el descubrir o recuperar datos del historial, por lo que te mostrará informes únicamente a partir del momento en que se instale la extensión en el navegador.

Al igual que se busca tener datos sobre el tiempo perdido y/o malgastado, también puede ser de utilidad llevar un seguimiento sobre las horas de trabajo virtual y así llevar a cabo una evaluación personal, todo con el propósito de buscar soluciones o alternativas para mejorar el rendimiento dentro del ámbito laboral.

Para este tipo de casos, Toggl es una de las mejores plataformas que puedes encontrar, ya que esta es capaz de ejecutar seguimientos automáticos de proyectos, equipos, etiquetas y demás sectores para elevar la productividad, y todo de manera sencilla y completa.